MotoGP | GP Francia 2019 | Andrea Dovizioso e Ducati veloci ma per il Mondiale non basta

VIDEO Mir e Abraham cadono nel giro di ricognizione GP Francia MotoGP : Joan Mir e Karel Abraham sono incredibilmente caduti durante il giro di ricognizione del GP Francia 2019, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Doveva essere una semplice tornata di riscaldamento prima della partenza e invece i due piloti sono scivolati per terra a Le Mans, vedendo così compromessa la possibilità di ottenere un buon risultato in gara. Di seguito il VIDEO con la caduta di Mir e Abraham durante il giro di ricognizione del GP Francia ...

VIDEO Marc Marquez MotoGP GP Francia 2019 : “Abbiamo faticato a trovare la messa a punto ideale. Vittoria non scontata” : Marc Marquez è insaziabile e conquista il successo anche del GP di Francia 2019, quinta prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Le Mans (Francia), il campione del mondo in carica si è reso protagonista di un’altra Vittoria da uomo solo al comando, comportante un rafforzamento della propria leadership in classifica generale. Un successo però non scontato per Marc, che ai microfoni di Sky Sport, ha spiegato come non sia stato ...

MotoGP - le pagelle GP Francia 2019 : Marquez alieno - Andrea Dovizioso primo degli umani - Valentino Rossi combattivo ma… : E anche il quinto round del Mondiale 2019 di MotoGP è andato in archivio. Sul tracciato di Le Mans i centauri più forti del Pianeta si confrontati senza esclusione di colpi e le emozioni non sono mancate. Andiamo, quindi, ad analizzare ciò che la corsa di Le Mans ha detto: MARC Marquez 10: Semplicemente regale, conquista la terza vittoria stagionale e rafforza la propria leadership in campionato. Gli otto punti di vantaggio su Andrea Dovizioso ...

VIDEO GP Francia MotoGP 2019 - highlights e sintesi : Marquez domina - Dovizioso secondo - Valentino Rossi quinto : Marc Marquez ha vinto il GP Francia 2019, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha duellato nei primi giri con Jack Miller, poi ha operato il sorpasso decisivo e ha dominato la gara fin sul traguardo infliggendo un distacco pesante a tutti gli avversari. Il centauro della Honda ha conquistato il terzo successo stagionale, il secondo consecutivo, e allunga in testa alla classifica generale dove ora vanta 8 punti di vantaggio su Andrea ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Francia 2019 : “Bene - ma non tanto per sfidare Marquez - vorrei qualcosa di più…” : Andrea Dovizioso sorride a metà dopo il secondo posto conquistato nel Gran Premio di Francia 2019 di MotoGP. Il romagnolo, infatti, chiude vedendo a debita distanza Marc Marquez che prosegue nel suo cammino inesorabile, mentre la Ducati continua a non soddisfarlo al 100%. La piazza d’onore di Le Mans, quindi, non può soddisfare a pieno il forlivese che, a fine gara, analizza con lucidità quello che è successo, e non è successo, in ...

Danilo Petrucci MotoGP - GP Francia 2019 : ”Che bello tornare sul podio! Le sensazioni erano davvero buone - non vedo l’ora di correre al Mugello” : La Ducati Desmosedici di Danilo Petrucci ha concluso al terzo posto il GP di Francia dopo una buona rimonta su Jack Miller e un’intensissima battaglia nei giri finali con il compagno di squadra Andrea Dovizioso. L’umbro ci ha provato tre volte a inserirsi in staccata ma non è mai riuscito a chiudere la corda e si è dovuto arrendere alle frenate pulitissime ed efficaci del forlivese. Per la prima volta intervistato nella zona della ...

MotoGP - Marc Marquez vince a Le Mans e prende il largo : la nuova classifica piloti dopo il Gp di Francia : Terza vittoria in stagione per Marc Marquez, lo spagnolo aumenta il proprio vantaggio nella classifica piloti portandolo a sette punti da Dovizioso Marc Marquez ha deciso di non lasciare scampo ai propri rivali, prendendosi tutto ciò che c’è da prendere. Lo spagnolo si impone nel Gp di Le Mans, precedendo sul traguardo le due Ducati di Dovizioso e Petrucci. AFP/LaPresse Una gara dominata dal pilota della Honda, autentico protagonista ...

MotoGP - Gp di Francia : Marquez fa il “modesto” - Dovi vorrebbe di più - Petrucci al settimo cielo : MotoGp, Gp di Francia: le parole dei tre piloti saliti sul podio, Marquez, Dovizioso e Petrucci giunto terzo Marc Marquez ha vinto il Gp di Francia continuando dunque a dominare la classifica generale del mondiale di MotoGp. A seguire alle spalle dello spagnolo, un duo italiano sul podio composto da Dovizioso e Petrucci, rispettivamente secondo e terzo classificato. Il primo a parlare nell’immediato post gara è stato Danilo Petrucci: ...

MotoGP - Risultato GP Francia 2019 : Marc Marquez inesorabile anche a Le Mans - sul podio Dovizioso e Petrucci - Rossi 5° : Non ce n’è, vince sempre lui! Marc Marquez (Honda) non lascia scampo agli avversari e conquista in assoluta scioltezza anche il Gran Premio di Francia 2019 di MotoGP, centrando il successo numero 73 della sua carriera ed il terzo a Le Mans da quando corre nella classe regina. Il campione del mondo in carica fa il bello e cattivo tempo, dimostrandosi per l’ennesima volta di un altro pianeta, con una moto impeccabile e uno stile di ...

MotoGP : Marquez trionfa nel Gp Francia : 14.48 Lo spagnolo Marc Marquez (Honda) domina il Gp di Francia. Il campione Mondiale precede le Ducati di Dovizioso e Petrucci.Quarto Miller e quinto Rossi.Più indietro Morbidelli (7°). Marquez,partito in pole,vola subito in testa. All'8° giro cadono Bagnaia e Vinales. Alle spalle dell'iberico è lotta per la piazza d'onore che Dovizioso nel finale risolve a proprio favore, nononostante il ritorno di Petrucci.Marquez centra così il 73° successo ...

Ordine d’arrivo MotoGP - Risultato e classifica gara GP Francia 2019 : Marc Marquez trionfa davanti a Dovizioso. Valentino Rossi è quinto : Marc Marquez trionfa nel GP di Francia 2019, quinta prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Le Mans lo spagnolo si porta a casa il terzo successo stagionale, dopo quelli in Argentina e in Spagna e rafforza la propria leadership in vetta al campionato. Alle sue spalle il confronto tra Ducati lo vince Andrea Dovizioso, davanti a Danilo Petrucci ed a Jack Miller. quinto un ottimo Valentino Rossi, che più di così proprio non poteva fare. ...

MotoGP - si spengono i semafori a Le Mans : ecco la partenza del Gran Premio di Francia [VIDEO] : E’ cominciato il Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGp in scena sul circuito di Le Mans Il momento tanto atteso del week-end è arrivato, si spengono i semafori in pista e comincia il Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGp in scena sul circuito di Le Mans. Marc Marquez davanti a tutti, affiancato in prima fila da Danilo Petrucci e Jack Miller. Subito dietro tre italiani pronti a ...

LIVE MotoGP - GP Francia 2019 in DIRETTA : gara in tempo reale - Valentino Rossi sfida Marquez e Dovizioso : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP Francia 2019, quinta tappa del Mondiale MotoGP 2019. A Le Mans andrà in scena una gara che si preannuncia davvero rovente, avvincente e appassionante: sull’asfalto bagnato del circuito de La Sarthe i piloti si daranno battaglia per la vittoria, pronostico davvero molto aperto a qualsiasi risultato e può succedere di tutto sotto l’acqua visto che errori e cadute sono sempre dietro ...