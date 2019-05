MotoGp – Crutchlow lancia l’allarme | “non guido come Marquez | la moto è fuori dal mio

MotoGp - Fp3 Jerez – Brutta caduta per Cal Crutchlow : la moto distrugge l’air-fence - sessione sospesa! : Brutta caduta per Cal Crutchlow durante le Fp3 sul tracciato di Jerez: il pilota britannico va a sbattere contro l’air fence che si sgonfia: bandiera rossa e sessione temporaneamente sospesa per ragioni di sicurezza A circa 24 minuti dal termine delle Fp3 sul tracciato di Jerez, arriva subito la prima caduta. Lo sfortunato protagonista è Cal Crutchlow che spinge al limite la sua moto, alla ricerca del tempo che gli permetta di ...

MotoGp – Esilarante siparietto social tra Miller e Crutchlow : “ormai sei diventato troppo importante” : Cal Crutchlow stuzzica Jack Miller sui social: il siparietto nel post Gp di Austin è Esilarante La MotoGp è attualmente in pausa, ma ancora gli appassionati hanno fresche in mente le immagini del Gp di Austin che ha regalato emozioni uniche con la vittoria di Alex Rins dopo un appassionante duello con Valentino Rossi. Sul podio è salito anche Jack Miller, che ha regalato alla Ducati una grandissima soddisfazione. Il pilota australiano, ...

MotoGp - Crutchlow continua a pungere la FIM : “ecco perchè hanno penalizzato Viñales ad Austin” : Il pilota britannico ha parlato della penalità inflitta a Viñales e Mir ad Austin, la stessa subita proprio dal rider della Honda in Argentina Inizialmente è toccato a Cal Crutchlow subire una penalità per jump start in Argentina, poi è stata la volta di Mir e Viñales ad Austin. Le cose sono cambiate con l’arrivo di Freddie Spencer alla presidenza del collegio dei commissari della FIM in MotoGp, l’ex iridato infatti ha compiuto ...

MotoGp Americhe : pole di Marquez - Crutchlow a quasi 2". Rossi terzo : Alle spalle del campione del mondo un'altra Honda, quella di Cal Crutchlow, staccato di quasi due secondi, +1"900,. Terza e quarta le Yamaha di Valentino Rossi, +2"551, e Franco Morbidelli, +2"962,. ...

MotoGp - Marquez precede Rossi e Crutchlow in Texas : la griglia di partenza del Gp di Austin : Settima pole consecutiva per Marc Marquez nel Gp di Austin, lo spagnolo precede Valentino Rossi e Crutchlow Marc Marquez è senza dubbio il signore del Texas, considerando la settima pole consecutiva ottenuta sul circuito di Austin. Lo spagnolo non ha dato scampo neanche quest’anno ai propri avversari, mettendo tra sè e il resto del gruppo un gap importante. Valentino Rossi e Cal Crutchlow si sono piazzati in prima fila insieme allo ...

MotoGp – Dal ‘caso Crutchlow’ al tracciato sconnesso di Austin - Dovizioso carico in Texas : “possibile battere Marquez” : Andrea Dovizioso e le sue sensazioni in vista del Gp delle Americhe: il pilota italiano della Ducati in conferenza stampa Il campionato mondiale di MotoGp sbarca in Texas in occasione del terzo appuntamento di stagione. Dopo la vittoria in solitaria di Marc Marquez in Argentina, ad Austin il favorito è sempre il pilota spagnolo della Honda. Prima di vedere i piloti scendere in pista, il giovedì del weekend del Gp delle Americhe va in scena ...

MotoGp – Penalità Crutchlow - Cecchinello affida ai social la sua delusione : “le regole vanno riviste” [FOTO] : Lucio Cecchinello non ci sta: la risposta social del boss della LCR Honda alla Race Direction dopo la Penalità inflitta a Crutchlow in Argentina E’ andato in scena domenica il Gp d’Argentina di MotoGp: Marc Marquez ha trionfato con estrema facilità a Termas de Rio Hondo, facendo il vuoto dietro di sè e lasciandosi alle spalle un fantastico Valentino Rossi e Andrea Dovizioso. In Argentina, così come in Qatar, non sono mancate le ...

MotoGp – La Race Direction non ci sta : sui social la dimostrazione dello jump start di Crutchlow costatogli un ride through [VIDEO] : La MotoGp dimostra di avere ragione sul ‘caso Crutchlow’: il post social che chiarisce la decisione della penalizzazione del britannico al Gp d’Argentina E’ andato in scena ieri sera uno spettacolare Gp d’Argentina. I piloti della categoria regina hanno dato battaglia in pista a Termas de Rio Hondo, con Marc Marquez che ha viaggiato in testa in solitaria, lasciando il vuoto dietro di sè. Tra sorpassi, ...

MotoGp - Crutchlow è una furia dopo il Gp d’Argentina : “Valentino Rossi e Marquez sarebbero stati graziati…” : Il pilota britannico si è scagliato contro la decisione della Race Direction, colpevole di avergli comminato una ride through per partenza anticipata Una gara rovinata da una penalità ‘ridicola’, così infatti Cal Crutchlow definisce il ride through comminatogli dopo pochi giri dall’inizio del Gp d’Argentina 2019. La Race Direction ha deciso di punire il pilota della Honda LCR per partenza anticipata, obbligandolo a ...

MotoGp – Marquez snobba Lorenzo e punta il dito contro Crutchlow : “Jorge non mi preoccupa - mentre su Cal dico che..” : Marc Marquez diretto e senza peli sulla lingua: le parole dello spagnolo sui suoi colleghi della Honda Lorenzo e Crutchlow dopo le qualifiche del Gp d’Argentina E’ Marc Marquez il poleman del Gp d’Argentina: lo spagnolo della Honda ha avuto la meglio sui suoi rivali nelle qualifiche di ieri a Termas de Rio Hondo, lasciandosi alle spalle Vinales e Dovizioso. Quarto invece Valentino Rossi, mentre il compagno di squadra del ...

MotoGp – Marc Marquez crede in Valentino Rossi per il Gp d’Argentina : “lui e Crutchlow i più veloci” : Marc Marquez protagonista delle qualifiche del Gp d’Argentina: le parole del pilota spagnolo in conferenza stampa Le qualifiche del secondo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp sono terminate nel segno di Marc Marquez. Con il tempo di 1:38.314, il pilota spagnolo si è preso la sua prima pole position di stagione (l’81ª in carriera). Domani sulla prima fila della griglia di partenza del Gp d’Argentina Maverick Vinales e Andrea ...

MotoGp – Marquez si ripete nella quarta sessione di prove libere in Argentina : bene Crutchlow e Dovizioso [TEMPI] : Marc Marquez davanti a tutti anche nelle Fp4 del Gp d’Argentina: Valentino Rossi tra i migliori a pochi minuti dalle qualifiche Anche la quarta ed ultima sessione di prove libere del Gp d’Argentina è terminata. Sul circuito di Termas de Rio Hondo è stato Marc Marquez il più veloce a pochi minuti dalle qualifiche del secondo round della stagione 2019. Il campione del mondo in carica è stato seguito dal pilota della LCR Cal ...

MotoGp | Gp Argentina FP3 : Domina Marquez - inseguono Miller e Crutchlow : Il Campione del mondo in carica sin dai primi minuti del turno di è messo al comando della classifica dei tempi, andando a migliorare ulteriormente nel finale quando tutti i piloti sono scesi in ...

MotoGp - Marquez non si fida : “sono concentrato su me stesso - ma Viñales e Crutchlow vanno forte” : Lo spagnolo ha raccontato le proprie sensazioni dopo le prime due sessioni di prove libere del Gp d’Argentina Andrea Dovizioso ha firmato il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Argentina in MotoGp. Sul circuito di Termas de Rio Hondo, il pilota forlivese ha chiuso in 1’39”181 davanti all’australiano Jack Miller, staccato di nove millesimi dal rider della Ducati. AFP/LaPresse Terzo lo ...