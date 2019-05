Motocross | GP Francia 2019 | programma | orari e tv Il calendario del fine settimana a

oasport

(Di lunedì 20 maggio 2019) Il Mondiale MXGPprosegue senza soluzione di continuità. Dopo il Gran Premio di Lombardia e quello del Portogallo che è appena stato disputato, nel prossimoil Circus si sposterà in, più precisamente a Saint Jean d’Angely per il settimo appuntamento stagionale. Ildel Mondiale MXGP è quanto mai fitto e non permette di tirare il fiato ai protagonisti, con la super-sfida tra Tony Cairoli e Tim Gajser che prosegue tappa dopo tappa. Vedremo, inoltre, se Jeffrey Herlings sarà al via del weekend transalpino, per mettere ulteriore pepe ad un campionato quanto mai vibrante. Ildel Gran Premio didella MXGP si disputerà nelle giornate del 25 e 26 maggio. In TV si potrà seguire, come sempre, su Eurosport (canale 210) e su Eurosport Player in streaming. OA Sport vi proporrà le DIRETTE LIVE testuali delle due manche di Saint Jean ...

