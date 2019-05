Monza - trans fermato per tentato omicidio : rivale finito in ospedale : Federico Garau Alla base del gesto ci sarebbe il controllo della zona di prostituzione. Al termine di un furioso litigio, il 42enne avrebbe colpito almeno due volte col tacco di una scarpa la sua vittima, trovata in un lago di sangue È finito in manette con l'accusa di tentato omicidio un 42enne trans brasiliano al centro delle indagini relative ad una violenta aggressione avvenuta ai danni di un altro transessuale a Monza. ...