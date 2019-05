Monterotondo difende Deborah | che ha ucciso il padre violento | È una brava ragazza

huffingtonpost

(Di lunedì 20 maggio 2019) “Voi lo dovete sapere che quella è proprio una”, dice una vicina di casa dial Messaggero. Non è la sola, a, are la diciannovenne che haildopo che, per l’ennesima volta, aveva aggredito la madre. Al bar dove la giovane lavora raccontano il dramma vissuto dalla, costretta a vedere ilche tornava a casa ubriaco e se la prendeva con lei, con la madre, con la nonna. ”È lapiùdel mondo, ma ille ha spento il sorriso”, “le vogliamo tutti troppo bene”, dicono a Repubblica.La madre diSciacquatori aveva già denunciato più volte il suo compagno, Lorenzo, per maltrattamenti ma questo non è bastato a fermare l’inferno in famiglia. Un inferno fatto di botte, minacce, insulti e atteggiamenti ...

