Modem libero con Vodafone | configurazione VoIP senza Station

(Di lunedì 20 maggio 2019)ha preferito mettersi in regola in riferimento alla delibera AGCOM n.348/18/CONS circa il, avendo fino a poco tempo fa divulgato solo i parametri per laInternet di un apparato diverso da quello proprietario, che non aveva tenuto conto del servizio voce, usufruibile soltanto attraverso la. Come riportato da 'mondomobileweb.it', il gestore rosso ha preferito adeguarsi, ovviando anche a questo inconveniente. Da questo momento sarà possibile avvalersi di unsia per le chiamate che per la navigazione in Rete. L'operatore ha sposato la sopra citata delibera dal 17 febbraio di quest'anno, dal momento in cui sono state aggiornate le offerte per la linea fissa, che non prevedevano più ilin comodato d'uso gratuito, da richiedere solo in via facoltativa attraverso il servizio a pagamento 'Ready'. A partire dal 18 febbraio ...

