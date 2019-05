Milano Morto Nanni Balestrini scrittore e curatore di antologie

Gianluigi Gabetti è morto all’età di 94 anni a Milano : Il mondo dell’impresa è in lutto. Gianluigi Gabetti è morto all’età di 94 anni a Milano . Il dirigente era manager

Milano - è morto Gianluigi Gabetti - lo storico manager della Fiat e braccio destro di Gianni Agnelli : E’ morto Gianluigi Gabetti . storico dirigente della Fiat e consigliere della famiglia Agnelli . Aveva 94 anni. Gabetti conobbe Gianni Agnelli a New York nel 1971, che gli affidò la direzione generale dell’Ifi, la finanziaria della famiglia. Vicepresidente della Fiat dal novembre 1993 al giugno 1999, diventò punto di riferimento della famiglia dopo la morte di Umberto Agnelli , nel 2004, quando propose il nome di Luca Cordero di ...

Milano - morto don Pierluigi Lia : stava cercando di pulire una grondaia. L’ex studente : “Era il centro della comunità” : morto impiccato ieri sera don Pierluigi Lia, scrittore e docente di Teologia dell’Università Cattolica. Come scrive il Corriere della Sera, secondo le prime ricostruzioni il sacerdote aveva approntato un’imbracatura per garantirgli sicurezza nel liberare dalle foglie una grondaia e risolvere un problema di infiltrazioni interno alla casa parrocchiale. L’accorgimento però potrebbe essersi rivelato letale. A dare l’allarme, ...

Cesare Cadeo - morto il giornalista e conduttore televisivo : aveva 72 anni. Fu anche assessore della provincia di Milano : Addio a Cesare Cadeo. Il noto giornalista e conduttore televisivo si è spento all’età di 72 anni. A renderlo noto è il sito web di Tgcom 24. Per anni, infatti, Cadeo è stato un volto molto conosciuto del piccolo schermo. Ha lavorato per anni a Mediaset, al fianco, tra gli altri, di Mike Bongiorno e Sandra Mondaini. Divenne popolare soprattutto per i programmi sportivi di Mediaset. Alla fine degli anni 90 Cadeo ha ricoperto l’incarico ...