Mihajolivic non si sbottona | “Io alla Juve? Sì | ma cinque anni fa…”

(Di lunedì 20 maggio 2019) “Iontus? Sì, un contatto c’è stato, mafa. E poi basta“. Così il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha risposto a chi gli chiedeva se il club bianconero lo avesse cercato per il dopo Allegri in panchina. Lazio-Bologna è uno spettacolo di gol ed emozioni: finisce 3-3, salvezza per i rossoblu FOTO Lazio-Bologna 3-3, le pagelle di CalcioWeb: Bastos e Poli sugli scudi FOTO “Il mio futuro? A me piacere l’affetto dei tifosi del Bologna e della Lazio. Non è una cosa di tutti i giorni – ha spiegato ai microfoni di Sky Sport – sono orgoglioso di aver lasciato un buon ricordo. Per quanto riguarda il futuro, ci godiamo questa salvezza poi abbiamo un altra partita difficile con il Napoli: se vinciamo possiamo arrivare anche decimi e sarebbe un capolavoro“. LEGGI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME ...

