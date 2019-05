Migranti, nuovo appello Onu: “Italia blocchi decreto sicurezza bis di Salvini, criminalizza ong”

(Di lunedì 20 maggio 2019) Gli esperti dell'Onu, a cui ieri sera la Farnesina aveva chiesto chiarimenti, confermano i richiami per ilbis: "Il diritto alla vita e il principio di non respingimento dovrebbero sempre prevalere sulla legislazione nazionale o su altre misure presumibilmente adottate in nome dellanazionale".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...