Migranti | indagato per favoreggiamento il comandante della Sea Watch

Migranti - i pm di Agrigento : "L'equipaggio della Mare Jonio non è indagato" : La procura: "L'ipotesi di reato è una iniziativa della polizia giudiziaria". Lunedì la decisione sul sequestro della nave. E Salvini torna all'attacco: "Se qualcuno rimpiange i porti aperti che portavano in Italia più clandestini, sappia che avrà nel sottoscritto un avversario...

Mare Jonio a Lampedusa - Migranti sbarcati : nave sequestrata - l'equipaggio è indagato : E' sbarcata nel porto di Lampedusa la Mare Jonio, la nave di Mediterranea Saving Human che ha salvato 30 migranti su un gommone in avaria al largo della Libia. l'equipaggio risulta indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dopo la segnalazione della Finanza

La Mare Jonio attraccata a Lampedusa - sbarcati i Migranti a bordo | Nave sequestrata - equipaggio indagato : Salvini: "In porto ma non da Nave libera". Le Fiamme gialle a bordo dell'imbarcazione poco dopo il recupero. La ong Mediterranea: "A noi nessuna notifica di irregolarità"

Migranti : difesa Casarini - 'ha salvato vite umane - andrebbe ringraziato non indagato' : Palermo, 18 apr. (AdnKronos) - "Luca Casarini e il comandante della nave Mare Jonio Pietro Marrone hanno salvato vite umane e per questo andrebbero ringraziati. Hanno avuto una atteggiamento corretto sia sotto il profilo etico e morale che penale". A dirlo è l'avvocato Fabio Lanfranca, legale di Cas

Migranti - Di Maio : indagato come Salvini ma non mi sento Napoleone : Roma, 15 apr., askanews, - 'Ho letto dell'indagine a carico del ministro Salvini, anche io sono indagato come Salvini ma non mi sento Napoleone. Abbiate pazienza, questo è un momento molto importante ...

Migranti : Orlando - 'Salvini indagato? Non si sottragga di nuovo a giudizio magistrati' : Palermo, 15 apr. (AdnKronos) - "L'Italia ha la fortuna di avere una Costituzione pensata e scritta da uomini e donne che avevano quale proprio faro la tutela dei diritti umani, dei diritti di tutti e di tutte di fronte alla violenza e alla prepotenza che a volte può venire anche dalle Istituzioni".

Migranti : Salvini indagato - Tribunale ministri convoca Prefetto Siracusa : Palermo, 15 apr. (AdnKronos) - Il Tribunale dei ministri di Catania, come apprende l'Adnkronos, ha convocato per domani mattina il Prefetto di Siracusa, Luigi Pizzi, nell'ambito dell'inchiesta per sequestro di persona a carico del vicepremier Matteo Salvini. Sul caso dei Migranti soccorsi dalla nave

Migranti : Salvini indagato - Tribunale ministri Catania avvia istruttoria : Palermo, 15 apr. (AdnKronos) - Il Tribunale dei ministri di Catania ha avviato l'istruttoria sul ministro dell'Interno Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona, nell'ambito della nave Sea Watch 3 bloccata per giorni al largo di Siracusa. L'istruttoria è stata avviata, come apprende l'Adnkro

Migranti - Salvini di nuovo indagato : cosa succede ora e cosa faranno i 5 Stelle : Si apre un nuovo «caso Diciotti». Con la decisione del procuratore di Catania Carmelo Zuccaro di iscrivere nel registro degli indagati il ministro dell'Interno Matteo Salvini per sequestro di persona ...

