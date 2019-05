Migranti della Sea-Watch accolti da applausi e cartelli “Welcome in Lampedusa”

"Benvenuti a Lampedusa" : l'accoglienza ai Migranti della Sea Watch : Domenica sera, i 47 migranti che si trovavano a bordo della Sea Watch 3 sono sbarcati a Lampedusa. Caloroso il benvenuto degli abitanti dell'isola, che hanno accolto i pulmini che trasportavano i migranti con applausi: "Benvenuti a Lampedusa", dice qualcuno. E su un cartello si legge "Welcome in Lampedusa", mentre su un altro "Chi salva una vita salva il mondo intero". (Lapresse) Redazione ?

Lo sbarco dei Migranti della Sea Watch : cosa c’è da sapere : I migranti a bordo della Sea Watch sono sbarcati a Lampedusa, mentre la nave della Ong si dirige verso Licata in attesa degli accertamenti della Procura che ne ha previsto il sequestro probatorio per verificare se ci siano state o meno violazioni della legge. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul caso, da chi ha autorizzato lo sbarco alla reazione del Viminale.Continua a leggere

Migranti - Gdf a bordo della Sea Watch 3 : nave sequestrata | Il pm ordina lo sbarco | Ira Salvini : "Pronto a denunciare tutti" : Il ministero dell'Interno aveva detto: "La magistratura faccia come crede, ma noi continueremo a negare lo sbarco", che però è in corso

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Maggio : Il capo della Lega ripeteva a Giletti su La7 che nessuno sarebbe sceso a terra - il conduttore gli ha letto l’Ansa che diceva che il procuratore di Agrigento aveva ordinato il sequestro della nave Sea Watch 3 e lo sbarco dei Migranti : Lampedusa Il pm fa sbarcare i migranti Il capo leghista smentito in tv Il procuratore Patronaggio sequestra la nave e consente ai 47 bloccati di scendere. L’ira del vicepremier che lo apprende in diretta di Alessandro Mantovani e Antonio Massari Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il complotto. “Caccia giudiziaria al leghista. Il ‘capitano’: ‘Siamo sotto attacco, vogliono impedirci di vincere’” (Libero, ...

Sea Watch : soccorsi 65 Migranti al largo della Libia : "Libia, Malta, Italia, Olanda sono state informate: nessuna risposta. Nel Mediterraneo stanno diminuendo i testimoni, non le partenze", si legge nel post della Ong tedesca

Migranti - Sea Watch - “Soccorse 65 persone al largo della Libia. Italia informata - nessuna risposta” : La Sea Watch ha avvisato di aver soccorso 65 persone da un gommone al largo delle coste libiche. Libia, Malta, Italia e Olanda sarebbero state informate, senza però ottenere risposta. "Nel Mediterraneo stanno diminuendo i testimoni, non le partenze!", scrive l'Ong tedesca. La nave, battente bandiera olandese, è l'unica nave civile di soccorso nel Mediterraneo centrale.Continua a leggere

Papa Francesco e l'elemosiniere - don Negri : "Non esistono solo i Migranti. No al tradimento della missione" : "Non esistono solo i migranti, ma anche gli italiani poveri". La lezione a Papa Francesco e al suo elemosiniere Konrad Krajewski arriva da monsignor Luigi Negri, arcivescovo emerito di Ferrara-Comacchio e rappresenta al meglio il malumore che si respira in Vaticano e nella chiesa "di base" per il ge

Migranti - la procura non convalida il sequestro della Mare Jonio : Migranti, la procura non convalida il sequestro della Mare Jonio I pm hanno disposto il sequestro probatorio della nave per effettuare altri accertamenti. L'imbarcazione aveva soccorso 30 Migranti al largo della Libia ed era arrivata a Lampedusa Parole chiave: ...

64 Migranti soccorsi ieri notte a largo della Calabria sono sbarcati a Crotone : 64 migranti, tra cui 18 minorenni, soccorsi nella notte a largo della Calabria dalla Guardia Costiera sono sbarcati a Crotone. Lo sbarco è stato autorizzato dal ministero dell’Interno a causa delle cattive condizioni del tempo, che hanno richiesto un rientro