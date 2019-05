Migranti | comandante della Sea Watch indagato per favoreggiamento

Migranti - Sea Watch lascia Lampedusa dopo sbarco Migranti : indagato il comandante : La Sea Watch lascerà oggi il porto di Lampedusa per spostarsi a Licata. La nave è stata sequestrata ieri sera subito dopo lo sbarco dei 47 immigrati, come disposto dalla Procura di...

Migranti - indagato comandante Sea Watch : 7.37 La procura della Repubblica di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati il comandante della nave Sea Watch 3, Arturo Centore. E' accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Centore è il primo indagato nell'inchiesta che inizialmente era stata aperta contro ignoti. La Sea Watch, sequestrata ieri sera subito dopo lo sbarco dei 47 Migranti, lascerà oggi stesso il porto di Lampedusa per spostarsi in quello di Licata.

Migranti : Lampedusa - in corso interrogatorio comandante Mare Jonio : Lampedusa, 17 mag. (AdnKronos) - E' in corso a Lampedusa l'interrogatorio del comandante della nave "Mare Jonio" della Ong Mediterranea sequestrata nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza. L'interrogatorio è condotto dal Procuratore aggiunto Salvatore Vella che coordina l'inchiesta per favoreggia

Migranti - Lifeline ha salvato 230 persone - ma il comandante deve pagare una multa di 10mila euro : La sentenza del tribunale maltese ha stabilito che la nave Lifeline, che a giugno 2018 salvò 230 persone, viaggiava in acque maltesi senza le registrazioni a norma di legge. L'ong ha annunciato che ricorrerà in appello: "È chiaro che si tratta di un verdetto politico, che non ha niente a che vedere con il diritto".Continua a leggere

Migranti - comandante Mare Jonio risponde ai pm e si commuove - : Pietro Marrone sentito dagli inquirenti: è l'unico indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e mancato rispetto dell'ordine imposto dalle autorità di arrestare la nave della ong ...

Migranti : legale Comandante Jonio - 'non c'è favoreggiamento - ha fatto la cosa giusta' : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - "Al Comandante viene contestata la violazione del Testo unico sull'immigrazione ma vorrei sottolineare che non c'è staoì alcun favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il Comandante ha scelto di fare la cosa giusta". A dirlo all'Adnkronos è l'avvocato Fabio Lanfr