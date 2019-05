Michelle Hunziker | La sfida oggi è portare il pubblico dei social davanti alla

Michelle Hunziker non è stato facile entrare nella famiglia Trussardi : Michelle Hunziker In un’intervista al settimanale “Chi”, parla dell’inizio della sua storia d’amore, raccontando dettagli inediti: «È stata dura entrare nella famiglia Trussardi». «Mi sentivo un pesce fuor d’acqua, ecco perché.». La conduttrice avrebbe rivelato: «I Trussardi sono una famiglia storica, discreta, molto chic. Io mi sentivo un pesce fuor d’acqua. Ho delle brave stylist e a quarant’anni mi so anche ...

È insicuro - non vuole apparire in foto! Michelle Hunziker sul marito Tomaso Trussardi : La conduttrice Michelle Hunziker ha rilasciato alcune dichiarazioni sul rapporto che il marito, Tomaso Trussardi, ha con la sua immagine. Dopo essere stata al centro del gossip per aver rivelato di essersi sentita inadeguata come membro della famiglia Trussardi, omonima al brand di alta moda famoso in tutto il mondo, la conduttrice di "All together now", Michelle Hunziker, ha riportato alcune indiscrezioni sul conto del suo consorte.-- In ...

Michelle Hunziker : «È stata dura entrare nella famiglia Trussardi. Mi sentivo un pesce fuor d'acqua...» : «È stata dura entrare nella famiglia Trussardi». A parlare è Michelle Hunziker, la conduttrice svizzera sposata con Tomaso Trussardi. In un'intervista al settimanale...

All Together Now - buona partenza per Michelle Hunziker. Ma contro ha la corazzata insuperabile... : Parte bene Michelle Hunziker. Il primo episodio di All Together Now ottiene buoni ascolti, sopra i tre milioni. Nel dettaglio, ecco i risultati della serata del 16 maggio. Su Rai 1 Il Commissario Montalbano - L'età del dubbio ha registrato 4.974.000 telespettatori, share 22,24%. Su Rai 2 Il film Tre

All Together Now - Michelle Hunziker in onda con una scollatura profondissima : scintille in prima serata : Una mono-tuta bianca con profondissimo scollo sul seno, semicoperto da un pizzo. Michelle Hunziker è apparsa così, bellissima e semplice, alla prima di All Together now, lo show musicale che ha debuttato in prima serata su Canale 5. Un programma tutto nuovo (anche se il format è inglese). Lo show s

“Mai vista una cosa così in 20 anni” : Michelle Hunziker allibita - ecco perché : “È una cosa che in 20 anni che faccio questo mestiere non avevo mai visto, è incredibile”. Anche Michelle Hunziker è rimasta allibita dagli assurdi sviluppi che ha preso la storia del matrimonio di Pamela Prati con l’ormai fantomatico Mark Caltagirone. Intervenendo ai microfoni di “Un giorno da Pecora“, la showgirl svizzera ha detto la sua su questa vicenda che ormai si è trasformata in una vera e propria telenovela: ...

Ascolti Michelle Hunziker : All Together Now insidiato da Montalbano : All Together Now, Ascolti di ieri: Michelle Hunziker debutta a quasi il 18% È partita ieri sera, giovedì 16 maggio, la nuova trasmissione di Canale 5 All Together Now, condotto da Michelle Hunziker e con la regia di Roberto Cenci. Per il game show musicale gli Ascolti sono stati questi: 3.190.000 telespettatori e il 17.82% di share. Un debutto sotto le aspettative per il programma, anche perché lo scorso anno la stessa Michelle debuttò con 1 ...

Michelle Hunziker su Tomaso Trussardi svela : “È sempre un po’ insicuro” : Michelle Hunziker svela un’insicurezza di Tomaso Trussardi Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono una delle coppie più seguite e ammirate d’Italia, ma anche tra le più paparazzate. Insieme dal 2011 e sposati dal 2014, i due sono diventati genitori di Sole e Celeste (nate rispettivamente nel 2013 e nel 2014) e, nonostante i rumors e le […] L'articolo Michelle Hunziker su Tomaso Trussardi svela: “È sempre un po’ ...

Michelle Hunziker ride di Pamela Prati : "Mai visto nulla di simile in 20 anni" : “La vicenda del matrimonio di Pamela Prati? Ci sta intrattenendo tutti in una maniera incredibile questa storia, alla fine in qualche modo se ne parla. E' una cosa che in 20 anni che faccio questo mestiere non avevo mai vissuto, è incredibile”. A parlare è Michelle Hunziker, che oggi è intervenuta a

Diretta All Together Now : Michelle Hunziker e J-Ax debuttano con un nuovo game show : Parte stasera su Canale 5 All Together now, il nuovo game show musicale condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione straordinaria di J-Ax. Il format originale è stato lanciato a inizio anno dalla BBC e in pochi mesi è riuscito a conquistare tutto il mondo. La gara: 50 concorrenti giudicati da 'un muro umano' Ecco come si svolgerà la gara: cinquanta concorrenti si sottoporranno al giudizio di una giuria composta da ben cento elementi, ...

“All Together Now” ecco tutte le anticipazioni del nuovo show musicale con Michelle Hunziker e J-Ax : La musica e un Muro di 100 giurati, la musica e più di 50 concorrenti cantanti, la musica e 1 solo vincitore… Da giovedì 16 maggio 2019, in prima serata su Canale 5, debutta in Italia “All Together Now”, lo show musicale, prodotto da Endemol Shine Italy, che ha sorpreso il mondo! Il programma, partito nel gennaio dello scorso anno sulla rete inglese BBC One, ha ottenuto da subito un successo incredibile: in poco più di un anno si è affermato ...

“All Together Now” ecco tutte le anticipazione del nuovo show musicale con Michelle Hunziker e J-Ax : La musica e un Muro di 100 giurati, la musica e più di 50 concorrenti cantanti, la musica e 1 solo vincitore… Da giovedì 16 maggio 2019, in prima serata su Canale 5, debutta in Italia “All Together Now”, lo show musicale, prodotto da Endemol Shine Italy, che ha sorpreso il mondo! Il programma, partito nel gennaio dello scorso anno sulla rete inglese BBC One, ha ottenuto da subito un successo incredibile: in poco più di un anno si è affermato ...

All Together Now su Canale 5 da questa sera il talent con Michelle Hunziker e J-Ax : All Together Now su Canale 5 la versione italiana del talent BBC Michelle Hunziker alla conduzione, J-Ax a capo del “muro” A poco più di un anno dalla sua partenza su BBC One, lo show musicale All Together Now ha da subito suscitato grande interesse tant’è che è diventato il format più venduto nel mondo nel minor periodo di tempo. Da questa sera, giovedì 16 maggio 2019, in prima serata su Canale 5, debutta la versione italiana ...

All Together Now - arriva il talent show di Michelle Hunziker e J-Ax : “È un condominio di grandi esperti che litigano” : Tanta musica con evergreen italiani e internazionali, un “muro umano” di 100 giurati (da Silvia Mezzanotte a Mietta), più di 50 concorrenti cantanti e un solo vincitore. Sono questi gli ingredienti di “All Together Now”, il nuovo game show musicale (e una scommessa) di Canale 5, in onda dal 16 maggio in prima serata, condotto da Michelle Hunziker, con un presidente di giuria d’eccezione come J-Ax. Ci saranno anche degli ospiti speciali ...