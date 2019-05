Mi MIX 3 5G | il primo smartphone 5G disponibile in Italia

Xiaomi Mi MIX 3 5G arriva ufficialmente in Italia a 699 euro : è il primo smartphone 5G : Xiaomi Mi MIX 3 5G è ufficialmente il primo smartphone 5G acquistabile in Italia : sarà disponibile dal 23 maggio sul sito ufficiale del brand a 699 euro . L'articolo Xiaomi Mi MIX 3 5G arriva ufficialmente in Italia a 699 euro : è il primo smartphone 5G proviene da TuttoAndroid.

Snowboard - MIXed PSL Winterberg 2019 : nell’ultima gara stagionale trionfa l’Austria - Italia fuori al primo turno : Poca gloria per l’Italia nell’ultima gara stagionale per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo in quel di Winterberg (Germania). Nel PSL misto ad imporsi è l’Austria, mentre le due coppie azzurre sono state eliminate al primo turno. Daniela Ulbing e Benjamin Karl, i veri e propri dominatori della stagione nella specialità: per loro è tre su tre dopo le vittorie di Bad Gastein e Mosca, arriva ovviamente il ...