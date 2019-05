Mertens a vita | Il Mattino | “Non c’è stato bisogno di trattativa | Ciro il belga ha

forzazzurri

(Di lunedì 20 maggio 2019), Ilaggiunge sviluppi sul rinnovo contrattuale del, anche perché con il gol realizzato ieri sera all’ Inter, ilsi porta a 108 reti con la maglia del Napoli. Dries ora è a poche lunghezze da Maradona ma, soprattutto, a meno 16 gol che potrebbero farlo diventare l’ attaccante più prolifico della storia del Napoli., eppure quando è arrivato, a giugno del 2013, per tutti era un esterno abile solo a spaccare le partite a gara in corso. E invece, complice anche la dipartita improvvisa di Higuain, Dries è diventato bomber di razza sempre più incisivo e affidabile., però ilha il contratto in scadenza nel 2020. Per cui, se le cose dovessero restare così, lascerebbe la maglia azzurra alla fine della prossima stagione. Uno scenario, quest’ ultimo, che sembra però scongiurato, almeno ...

