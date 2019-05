Mediaset | Pier Silvio Berlusconi durissimo | Grande Fratello | Eliana Michelazzo mai presa

Mediaset - Pier Silvio Berlusconi imperatore : balzo dei ricavi - il Biscione in orbita : Pier Silvio Berlusconi può esultare ancora una volta davanti agli ultimi conti di Mediaset, più che positivi. Per quanto la raccolta pubblicitaria sia calata del 4,4% nel primo trimestre del 2019, i costi per Cologno Monzese si sono ridotti rispetto allo scorso anno, quando a pesare sul bilancio c'e

Pier Silvio Berlusconi - Mediaset si prepara alle nozze in Europa : Il consiglio d' amministrazione di Mediaset ha avviato le procedure per il grande matrimonio europeo annunciato da Pier Silvio Berlusconi. Secondo quanto riferisce MilanoFinanza.it ieri pomeriggio c' è stata una prima riunione dell' esecutivo per esaminare il dossier. L' operazione è coperta dal mas

Mediaset - Pier Silvio Berlusconi rivoluziona la televisione : 'Una rete europea' - cosa ha in mente : Pier Silvio Berlusconi sta lavorando alla creazione di una grande compagnia televisiva europea cui Mediaset vuole partecipare da protagonista. I risultati di questo lavoro si conosceranno a luglio e, ...

Mediaset - Pier Silvio Berlusconi rivoluziona la televisione : "Una rete europea" - cosa ha in mente : Pier Silvio Berlusconi sta lavorando alla creazione di una grande compagnia televisiva europea cui Mediaset vuole partecipare da protagonista. I risultati di questo lavoro si conosceranno a luglio e, come prima conseguenza, il consiglio d' amministrazione deciderà se distribuire il dividendo e l' ev

Mediaset - il blitz di Pier Silvio Berlusconi : si riprende la Champions League - fregata la Rai : Dopo aver acquisito i diritti per la trasmissione delle partita di Nations League e le gare di qualificazione agli europei del 2020, Mediaset si riprende la Champions League in chiaro. Il vicepresidente esecutivo e amministratore delegato del Gruppo di Cologno Monzese, PierSilvio Berlusconi, ha deci

Mediaset - ecco lo stipendio nel 2018 di Pier Silvio Berlusconi e Confalonieri : cifre da sogno : Sono cifre da capogiro quelle degli stipendi dei big di Mediaset. A rivelarle è DavideMaggio.it. A battere ogni record, come era prevedibile, è Fedele Confalonieri. Il presidente dell'Azienda, dopo che lo scorso luglio ha rassegnato le dimissioni, ha ottenuto ben 6,5 milioni di euro, a integrazione

Mediaset - imperatore Pier Silvio Berlusconi : spappola Rai 1 - per la prima volta nella storia della tv... : Flop della Rai gialloverde o trionfo di Mediaset? A voi l'ardua sentenza. L'unica certezza è che Pier Silvio Berlusconi stra-gode. E perché mai? Per la prima volta lo share di Canale 5 supera quello di Rai 1 sull'arco dell'intera giornata e per un mese intero. Dal 24 febbraio al 23 marzo, riporta Il

Ilary Blasi - clamoroso rifiuto a Mediaset. L'indiscrezione che gela Pier Silvio Berlusconi : Nuove indiscrezioni-bomba da Mediaset. Secondo TvBlog, Ilary Blasi avrebbe declinato la conduzione di La sai l'ultima e del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore voci insistenti davano la bella Lady Totti come futura conduttrice dello storico show comico che il Biscione intende riportare in onda dop