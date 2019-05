Matteo Renzi | Senaldi svela il piano di guerra dell' ex premier contro sinistra e governo

Bruno Vespa : "Matteo Salvini come Matteo Renzi - il referendum che lo può rovinare" : Nel mare di accuse e tensioni tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il vicepremier grillino "ha ricordato che l'Italia ha già avuto uomini soli al comando. Non si riferiva tanto a Matteo Renzi, quanto a Benito Mussolini. In compenso trova nell'arroganza una somiglianza di Salvini anche con Renzi", scr

Matteo Renzi : "Se cade il governo solo elezioni - non c'è un piano B" : “Se cade il governo, fermo restando le prerogative di Mattarella, sono d’accordo con Zingaretti che non c’è un piano B per il futuro esecutivo”, alternativo alle elezioni. È la convinzione di Matteo Renzi, che ha risposto sul tema ai giornalisti a margine di un evento elettorale a Roma.Il senatore Pd ed ex premier ha ribadito di essere “orgoglioso di non aver fatto l’accordo sulla base delle ...

Luigi Di Maio - l'ultimo attacco a Matteo Salvini : "Prepotente e supponente - mi sembra Matteo Renzi" : Adesso Luigi Di Maio per attaccare Matteo Salvini tira in ballo persino Matteo Renzi: "C'è molta prepotenza e supponenza. E io non posso commentare una supponenza e un'arroganza di questo tipo, che ricorda Renzi quando gli chiedevano di far dimettere Maria Elena Boschi". Leggi anche: "Roba mai vista

Matteo Salvini - l'esperto Lorenzo De Sio : "Il grave errore - perché rischia di finire come Renzi" : Sta virando troppo a destra, Matteo Salvini, e per questo rischia di fare la fine di Matteo Renzi. Ne è convinto Lorenzo De Sio, ordinario di Scienza politica alla Luiss, che in un'intervista al Giornale spiega perché la parabola del vicepremier e leader della Lega stia prendendo una china pericolos

Matteo Salvini - il terrificante sospetto : cosa c'è dietro le accuse di Renzi - slavina giudiziaria in arrivo? : E se le parole di Matteo Renzi fossero state un pizzino per Matteo Salvini, un modo per anticipare una possibile, nuova indagine a carico del capo della Lega? L'intervista dell'ex segretario del Pd a Repubblica, domenica, ha un passaggio molto pesante: "Affermo pubblicamente che Salvini ha usato par

Matteo Renzi insulta Matteo Salvini : "Perché semina odio e terrore. Democrazia a rischio?" : Torna a farsi sentire Matteo Renzi. Lo fa in un'intervista a Repubblica in cui si parte dalle prossime elezioni Europee: "Il Pd - spiega l'ex premier - ha scelto una strategia di coinvolgimento e inclusione. Andremo peggio del 2014 ma meglio del 2018. E dunque questo sarà un segnale positivo per il

Matteo Renzi - il video che certifica il suicidio dell'ex premier : l'intervento all'evento di Macron : Non bastava ai Renziani del Pd aver candidato l'ex ministro Sandro Gozi con la lista EnMarche di Emmanuel Macron addirittura in Francia. Non contento della valanga di critiche piovute dagli elettori per la fuga all'estero, per di più con uno dei politici più antipatici agli italiani, Matteo Renzi ha

Matteo Renzi : “A che titolo Salvini fa cancellare video da telefono ragazza? In gioco libertà” : Il senatore del Pd, Matteo Renzi, annuncia di aver presentato un'interrogazione al Senato sul video-selfie di una ragazza con Matteo Salvini: dopo il filmato il ministro dell'Interno ha ordinato di cancellare il video. Renzi accusa: "A che titolo Salvini ordina di cancellare un video e le forze dell’ordine strappano il telefonino a una ragazza? Ho fatto una interrogazione al ministro dell’Interno. Mi dovrà rispondere in Senato, non con un ...

Matteo Renzi contro Salvini : “Basta selfie e pagliacciate - si dimetta da ministro dell’Interno” : Il senatore del Pd, Matteo Renzi, attacca Matteo Salvini e chiede le sue dimissioni da ministro dell'Interno dopo la sparatoria a Napoli in cui è rimasta gravemente ferita la piccola Noemi: "Se vuole passare le sue giornate a farsi i selfie e a fare comizi è un suo diritto, ma allora si dimetta dal Viminale e lasci che il governo nomini qualcuno che si preoccupa della sicurezza degli italiani e non delle pagliacciate in piazza".Continua a leggere

Matteo Renzi - sciacallata ignobile contro Matteo Salvini : "Stuprano e ammazzano e lui intanto...". Ma è serio? : L'ultima frontiera di Matteo Renzi: la sciacallata. Lezione: come sfruttare la tragica sparatoria di Napoli (con una bambina di 4 anni ferita gravemente da un proiettile vagante) e la rapina mortale di Viterbo (un anziano ucciso brutalmente nel suo negozio) contro Matteo Salvini. "A Napoli si spara

Rimpatri - Reddito di cittadinanza e taglio delle accise! Le domande di Matteo Renzi a Cinque Stelle e Lega : Matteo Renzi in un post su Facebook affronta tre punti su cui il governo Conte non ha rispettato le promesse: "C’è qualche fan leghista o grillino in grado di replicare civilmente nel merito a queste banali osservazioni?". Il senatore si riferisce in particolare a Rimpatri, Reddito di cittadinanza e taglio delle accise.

Matteo Renzi cala le braghe col M5s - confidenza kamikaze : "Non potrei dirlo - ma..." : Tra Virginia Raggi e Matteo Salvini, Matteo Renzi sceglie la prima. Insomma, si schiera con i grillini (per quel che conta). Ma non lo fa in pubblico. Del pensiero del fu rottamatore ci dà conto Augusto Minzolini in un retroscena su Il Giornale dove vengono riportate le parole di Renzi, uno massacra

Scuola - intesa Governo-sindacati e sciopero sospeso : ecco le parole di Matteo Renzi : L’intesa tra Governo e sindacati sui problemi della Scuola e la conseguente revoca dello sciopero del prossimo 17 maggio è stata accolta in maniera ‘tiepida’, per non dire ‘fredda’ dal personale scolastico, ormai abituato ai voltafaccia politici degli ultimi anni. Dopo l’ultimo rinnovo di contratto, con la ‘montagna che ha partorito un topolino, o per meglio dire, un’elemosina’, la maggior ...