Maltempo | frana nel bolognese | crolla una casa VIDEO

Maltempo, frana nel bolognese: crolla una casa Intervento dei Vigili del Fuoco a Borgo Tossignano, dove un'abitazione ha collassato in seguito a un movimento del terreno, dopo giorni di forti piogge: le persone che abitavano nella struttura sono state sfollate per tempo senza danni

Maltempo - grossa frana nel Bolognese : evacuazioni e sopralluogo in corso [VIDEO] : E’ in corso un intervento dei vigili del fuoco a Borgo Tossignano (Bologna) per una frana che ha parzialmente interessato un’abitazione: evacuate le persone all’interno della struttura. Si sta eseguendo un sopralluogo aereo in elicottero per monitorare l’area. Diversi gli interventi nel Bolognese, soprattutto nella giornata di ieri, per allagamenti che, a causa della pioggia, hanno interessato scantinati e ...

Maltempo Brasile - allarme a Rio : frana divide la città in due : E’ ancora allarme Maltempo a Rio de Janeiro: una frana di fango e rocce ha nuovamente colpito la Zona Sud di Rio de Janeiro, quella più turistica e vicina al mare, a causa delle intense piogge che si sono abbattute sulla metropoli la notte scorsa. Lo smottamento ha interessato la Avenida Niemeyer, una strada costiera che collega i quartieri a sud con quelli ad ovest della citta’. Qui una casa e’ stata parzialmente distrutta non ...

Maltempo - frana nel teramano - isolata la frazione di Senarica-Piano Vomano : Teramo - E' stat chiusa la provinciale 45/D di Senarica-Piano Vomano (comune di Crognaleto), la strada da questa mattina alle sette è interdetta al transito a causa della caduta di massi di grosse dimensioni sulla carreggiata stradale. La frana è situata a circa un chilometro dall'abitato di Senarica in direzione Piano Vomano: la frazione al momento è isolata. Sul posto, oltre al personale della Provincia, è ...

Maltempo - frana nella strada nel Cesenate : evacuate otto persone : otto persone sono state evacuate dalle loro case nel Cesenate, per la frana di una parte della strada provinciale. E’ successo nella frazione La strada di Verghereto. La strada e’ stata chiusa per circa duecento metri ed e’ stata coinvolta anche una strada privata. Le persone si sono trasferite da parenti nella vallata. L'articolo Maltempo, frana nella strada nel Cesenate: evacuate otto persone sembra essere il primo su Meteo ...

Maltempo Belluno : 17 evacuati da Alpago per la frana : I vigili del fuoco stanno operando da questa mattina a Schiucaz una frazione del comune dell’Alpago(Bl) per il recupero di beni dalle abitazioni per una frana che incombe sulle abitazioni. Diciassette persone sono state fatte evacuare, attivato il Coc (centro operativo comunale). Chiusa la strada provinciale sottostante. I vigili del fuoco con dodici operatori e 4 automezzi hanno iniziato il recupero dei beni dalle abitazioni . Le ...

Belluno, 13 mag. (AdnKronos) - I vigili del fuoco stanno operando da questa mattina a Schiucaz una frazione del Comune dell'Alpago(Bl) per il recupero di beni dalle abitazioni per una frana che incombe sulle abitazioni. Diciassette persone sono state fatte evacuare, attivato il Coc (centro operativo

Belluno, 13 mag. (AdnKronos) - L'assessore alla Protezione Civile della Regione del veneto Gianpaolo Bottacin ha effettuato questa mattina un sopralluogo presso la frana di Schiucaz, località in territorio comunale di Alpago (Belluno), dove da domenica incombe un movimento franoso. "Il movimento fra

Maltempo Veneto : la frana di Schiucaz “si sta muovendo con rapidità verso valle” : L’Assessore alla Protezione Civile della Regione del Veneto ha effettuato questa mattina un sopralluogo presso la frana di Schiucaz, località in territorio comunale di Alpago (Belluno), dove da domenica incombe un movimento franoso. “Il movimento franoso si sta muovendo con rapidità verso valle – spiega l’Assessore regionale – e sta deformando la strada provinciale, da ieri chiusa al traffico, che si trova immediatamente a monte rispetto alla ...

Maltempo nel riminese : si aggrava situazione frana ad Albereto : E' l'Emilia Romagna la regione più colpita in queste ore dalla forte ondata di Maltempo che si sta abbattendo sull'Italia, in particolare l'area centro-orientale della regione. Anche nel riminese...

Maltempo Piemonte - frana di Mergozzo : resta chiusa la strada provinciale : resta chiusa la strada provinciale 166 tra le frazioni di Aldo e Candoglia a Mergozzo (Vco). Dopo la frana caduta pochi giorni fa c’è stato stamani un sopralluogo dei tecnici provinciali e regionali, assieme al sindaco di Mergozzo, Paolo Tonietti, al vicepresidente della Provincia, Rino Porini e al vicepresidente della Regione, Aldo Reschigna. I tempi necessari per consentire la riapertura della strada provinciale saranno lunghi e quindi ...

Maltempo Belluno - frana di Borsoi : intervento urgente dei Vigili del Fuoco : La frana di Borsoi, in comune di Tambre nel bellunese, ha ripreso a muoversi rendendo necessario un intervento urgente per limitare il fenomeno. Nel pomeriggio sono previsti interventi dei Vigili del Fuoco di Belluno e Venezia per capire cosa succeda nei pozzi profondi 18 metri dove, con tutta probabilità, si è accumulata acqua e detriti che limitano il funzionamento dei pozzi dal diametro di 6 metri. “Stiamo monitorando il fronte di ...

Milano, 26 apr. (AdnKronos) - Le attività saranno svolte compatibilmente con un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche. Durante l'incontro che si è svolto in prefettura di Lecco, cui hanno partecipato gli enti territoriali e le forze dell'ordine, è stata prospettata la possibilità di riaprire al traffi

Milano, 26 apr. (AdnKronos) - Le indagini di questa mattina sulla pendice di Lierna (Lecco) tramite ispezione dei rocciatori, sorvolo dell'area con elicottero e drone, hanno consentito ai geologi e ai tecnici Anas di individuare la nicchia di distacco dei blocchi di roccia a oltre 200 metri di altez