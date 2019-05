Maicol Lentini | il dramma | morto a 15 anni l' ex giocatore delle giovanili dell' Inter

Maicol Lentini - morto a 15 anni dopo una lunga malattia : era una promessa dell'Inter : Maicol Lentini, promessa del calcio e ex dell'Inter, non ce l'ha fatta. E? morto per un malore in casa, a 15 anni appena, dopo una lunga malattia che aveva sempre combattuto con forza,...

Gravissimo lutto in casa Inter - è morto il giovane Maicol Lentini : Gravissimo lutto in casa Inter. Non ce l’ha fatta Maicol Lentini, ex calciatore del vivaio nerazzurro che da tempo lottava contro una malattia che nel 2017 l’aveva costretto a lasciare la squadra. Il calciatore di 15 anni è stato colpito da un malore mentre si trovava in casa a Zerbolò, in provincia di Pavia. “FC Internazionale Milano partecipa commossa al dolore per la scomparsa del giovane Maicol Lentini –si legge ...

