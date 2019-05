Mafia : difesa Mannino - 'dal '91 in servizio permanente da imputato - estraneo a trattativa' (2) : (AdnKronos) - L'avvocato di Calogero Mannino, il prof. Carlo Federico Grosso, ha poi parlato del cosiddetta 'papello', cioè il foglio contenente le richieste della Mafia allo Stato per fare terminare la strategia stragista. "A questo punto la Corte d’appello è vincolata a confermare la sentenza di p

Mafia : difesa Mannino - 'no a riapertura dibattimento' : Palermo, 20 mag. (AdnKronos) - "Questa produzione significa che Mannino, all'età 80 anni, è ancora oggetto di investigazioni. La difesa si oppone a qualunque richiesta di apertura dibattimentale non ritenendola attinente al capo di imputazione". Così l'avvocato Grazia Volo risponde alla richiesta de

Mafia : processo trattativa - cambio della difesa per il generale Subranni : Palermo, 29 apr. (AdnKronos) - cambio della difesa per il generale Antonio Subranni, imputato nel processo d'appello sulla trattativa Stato-Mafia iniziato oggi a Palermo. L'ufficiale in pensione accusato di minaccia a corpo politico dello Stato non è più difeso dall'avvocato Basilio Milio ma dagli a

Trattativa Stato-Mafia - i 10 punti della difesa Mori : di Elvira Terranova "Non vi è prova che i contatti tra carabinieri del Ros e Vito Ciancimino si sostanziarono in una 'Trattativa' tra lo Stato e la mafia", "anzi vi sono le prove contrarie". E ancora. ...

Siri indagato - il pm antiMafia Di Matteo : 'La sua difesa da parte della Lega può diventare un segnale per Cosa Nostra' : 'Non si comprende - è stata la conclusione di Di Matteo - che la mafia continua a essere questione nazionale di grandissimo rilievo che inquina non solo l' economia , la finanza, ma compromette il ...

Siri indagato - il pm antiMafia Di Matteo : “La sua difesa da parte della Lega può diventare un segnale per Cosa Nostra” : “I mafiosi capiscono subito su chi poter fare affidamento. La difesa a oltranza di un indagato per contestazioni di un certo peso potrebbe essere, in questo come in altri casi, un segnale che i poteri criminali apprezzano”. Parola di Nino Di Matteo, sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia, che intervistato da Repubblica ha parlato dell’attualità, dal caso del sottosegretario leghista Armando Siri indagato per ...

Mafia : depistaggio Borsellino - difesa 'Procura depositi atti su Servizi segreti : Caltanissetta, 5 apr. (AdnKronos) - Il deposito di eventuali atti acquisiti "che riguardano i Servizi segreti" e "relativi alle stragi mafiose del 1992", al processo sul depistaggio delle indagini sulla strage Borsellino, è stata chiesta dall'avvocato Giuseppe Seminara, che difende due dei tre poliz

Mafia : difesa Bo - 'Palazzo Chigi desecreti atti su stragi Falcone e Borsellino' (2) : (AdnKronos) - "Alla luce delle liste testi depositate, appare opportuno fare chiarezza sul ruolo svolto dai servizi di sicurezza italiani - a prescindere dalle denominazioni e configurazioni giuridiche dagli stessi assunte nei diversi anni - nel corso dell’attività d’indagine relativa alle stragi -