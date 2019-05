Mafia Capitale Venafro | ex capo di gabinetto di Zingaretti | condannato a un anno in

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2019) Maurizio, exdidi Nicolaalla Regione Lazio, è statoin appello a undi reclusione per turbativa d’asta in un filone dell’inchiesta “Mondo di mezzo”. Nel procedimento era imputato anche Mario Monge, presidente del consorzio della cooperativa Sol.Co, per il quale il giudice ha confermato la condanna a une quattro mesi del primo giudizio. I fatti contestati si riferiscono all’affidamento della gara d’appalto per l’assegnazione del servizio Cup della Regione nel 2014. Nel processo di primo grado l’ex braccio destro del governatore era stato assolto “per non avere commesso il fatto“, ma il 12 aprile il sostituto procuratore generale di Roma, Pietro Catalani, aveva chiesto al collegio giudicante di condannarlo ad undi reclusione. L'articolo, exdidi ...

