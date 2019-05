Macerata. Non si presenta alla finale di Coppa Italia di ruzzola, Adalgiso ucciso da un malore (Di lunedì 20 maggio 2019) Il 55enne Adalgiso Piselli si è sentito male poco prima di recarsi a Camerino dove avrebbe dovuto disputare la finale di Coppa Italia di ruzzola insieme alla sua squadra. Proprio i compagni, preoccupati dal fatto che non si era presentato, hanno dato l'allarme...



