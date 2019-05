M5S | ' Giorgetti anti-cambiamento Sogna la Lega stampella di Silvio'

Scontro Lega-M5S - Giorgetti : “Giuseppe Conte tifa Movimento”. La risposta : “Accusa gravissima” : Questa sera alle 20:30 ci sarà il Consiglio dei ministri in cui si parlerà del decreto sicurezza bis. L'incontro, annunciato dal presidente Giuseppe Conte, sembra una resa dei conti tra i due partiti della maggioranza che continuano a litigare pubblicamente. Giancarlo Giorgetti, sottosegretario leghista, ha accusato il presidente del Consiglio di non essere imparziale.Continua a leggere

Governo - il leghista Giorgetti : “M5S ci fa opposizione e Conte non è più super partes. Esecutivo paralizzato” : Il M5s “ci fa opposizione e Conte non è più super partes. Ormai il Governo è paralizzato”. Lo dice Giancarlo Giorgetti a La Stampa. “In queste ultime tre settimane il Governo è in stallo per la campagna elettorale. Doveva essere una campagna sulle cose da fare in Italia e in Europa, invece siamo rimasti alle varie ed eventuali. Al caos”, ha spiegato il sottosegretario alla presidenza della Lega. “La campagna ...

Caso Siri : veleni - sospetti e propaganda fra Lega e M5S. Anche Giorgetti invoca un chiarimento : "Serve un chiarimento, se no diventa estenuante". È Giancarlo Giorgetti a gridare su pubblica piazza che il re è nudo, tirando però in ballo vecchie formule di "tagliandi" ai governi che non sono sempre state latrici di svolte positive. Non è il primo, in effetti, perché già qualche settimana fa Luigi Di Maio aveva invocato una verifica complessiva di obiettivi e contratto che non è mai ...

Caso Siri - intercettazione depositata al Riesame | Giorgetti : figlio Arata ha le carte per lavorare con me | Il M5S vuole chiarimenti : Non ancora depositati gli atti da parte della Procura in merito all'indagine per corruzione che vede coinvolti Siri e l'ex deputato Paolo Arata. Polemica anche sull'assunzione del figlio di Arata nello staff di Giorgetti.

