Lungo termine - Leaseplan rafforza il team italiano

Come trovare la macchina giusta con il noleggio a Lungo termine : Per chi ha ormai capito che il futuro della mobilità privata è rappresentato dal noleggio a lungo termine, il compito più importante

Milano Finanza - Montanari : “Napoli gestione De Laurentiis ottimale per plusvalenze e Champions - ma senza strategie a Lungo termine…” : Montanari commenta la gestione De Laurentiis In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, su Radio CRC, è intervenuto Andrea Montanari, di Milano Finanza: “Le squadre inglesi hanno programmato una revisione delle loro aziende con un importante operazione economica. Probabilmente continueranno a crescere e quindi, la loro è una vera e propria strategia di business. E’ scritto nei bilinci da due anni che il core business della FilmAuro è ...

Italiani sempre più poveri : ecco perché i privati scelgono il noleggio a Lungo termine : Le auto di nuova generazione costano sempre di più e gli Italiani sono sempre più poveri. La soluzione? Il noleggio a lungo termine, lo dicono i dati Secondo i dati del Ministero dell’Economia, gli Italiani sono sempre più poveri. La classe media italiano ha visto, in dieci anni, calare il proprio potere d’acquisto di più del 12%, tutto ciò si ripercuote, ovviamente, sui consumi, in particolare anche sul mercato delle auto ...

Noleggio a Lungo termine auto : da Alfa Romeo a Jeep - anche i privati usufruiscono del massimo dei vantaggi : Le straordinarie formule di Noleggio a lungo termine auto consentono, anche ai privati, di godere di tutti i vantaggi di avere un’auto senza le preoccupazioni della proprietà A maggio esordisce la nuova campagna “Noleggio Chiaro” che attraverso il claim “Acquisto o Noleggio? Tutti e due” sintetizza perfettamente le caratteristiche del prodotto. Con “Noleggio Chiaro“, l’innovativa formula ...

Lungo termine - ALD Automotive - partnership elettrica con ChargePoint : ALD Automotive punta sull'elettrico e sigla un accordo internazionale con ChargePoint, rete di ricarica per veicoli elettrici diffusa a livello globale: grazie all'intesa, i clienti del noleggio a Lungo termine - sia privati sia aziendali - potranno avvalersi dell'infrastruttura di ChargePoint in più di nove mercati europei. I servizi comprendono ununica soluzione di fatturazione, l'installazione, la manutenzione e l'assistenza clienti ...

Novartis presenterà al meeting AAN dati esaurienti sulla sicurezza ed efficacia a Lungo termine di erenumab nell’intero spettro dell’emicrania : Novartis ha annunciato oggi la presentazione, in occasione del meeting annuale 2019 della American Academy of Neurology (AAN), che si svolgerà a Filadelfia, di nuovi dati a lungo termine su Aimovig (erenumab) nell’intero spettro dell’emicrania. I dati di uno studio di estensione in aperto (OLE, open-label extension) della durata di un anno – che hanno fatto seguito a uno studio in doppio cieco di tre mesi condotto su pazienti con emicrania ...

Mercato auto - leggera crescita anche grazie al noleggio a Lungo termine ma non è tutto oro quel che luccica : l’ecobonus non basta : Primo segno positivo del 2019 che non toglie le preoccupazioni per il Mercato auto italiano. L’ecobonus non ha sortito l’effetto desiderato Dopo 3 mesi consecutivi di flessioni, il Mercato delle autovetture torna a registrare un leggero segno positivo, il primo del nuovo anno. Il mese di aprile, infatti, secondo quanto diffuso oggi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha segnato un incremento ...

Serie B Palermo - Rossi : «Nessun discorso a Lungo termine - pensiamo allo Spezia» : Palermo - Il suo ritorno sulla panchina del Palermo è coinciso con un pareggio maturato negli ultimi minuti, ma ora Delio Rossi vorrà rifarsi contro lo Spezia . Ecco come ha esordito il tecnico ...

Noleggio a Lungo termine auto elettriche : acquistarle non conviene - ecco perchè : auto elettrica? Meglio noleggiarla. Sono ancora troppi i punti interrogativi sull’acquisto e la gestione di un’auto a zero emissioni È ancora relativamente presto per capire quali siano stati gli effetti dell’ecobonus sull’acquisto di auto a basse emissioni, elettriche o ibride. Fatta questa premessa, dobbiamo dire che il mercato delle auto elettriche, essendo di recente nascita, si porta dietro dei punti ...

ENI e Sonatrach firmano Memorandum di intesa per fornitura a Lungo termine e trasporto gas : Il Presidente e Amministratore Delegato della compagnia di Stato algerina Sonatrach , Rachid Hachichi, e l'Amministratore delegato di ENI, Claudio Descalzi, hanno firmato un Memorandum di intesa, ...

I tassi di interesse bassi a Lungo termine non sono una buona notizia : ... che paralizzerebbe l'intero sistema finanziario con conseguenze catastrofiche per l'economia. L'effetto perverso ha inizio quando il denaro gratuito diventa la norma, indipendentemente da qualsiasi ...

Migranti - Di Maio a Salvini : “800mila persone non si fermano con le direttive. Paese serio pensa a Lungo termine” : “Se veramente abbiamo il problema di 800mila Migranti che stanno per arrivare in Italia, non li fermi con una Direttiva che nessuno ha mai ascoltato, perché in passato non sono servite a nulla”. Così il vicepremier, Luigi Di Maio, dagli Emirati Arabi, sulla crisi libica e le misure predisposte dal Viminale. “Queste sono misure emergenziali che possono aiutarci a risolvere il problema a breve termine, ma un Paese serio come ...

Eni : Fitch Ratings assegna il rating solicited a Lungo e a breve termine : Fitch ratings ha assegnato ad Eni il rating solicited, ovvero emesso su richiesta della società, pari ad "A-" con outlook stabile per il merito di credito a lungo termine. Il rating esprime l'elevata ...

Cipro : Fitch - rating Lungo termine dell'emittente stabile a BBB- : Lo riferisce il quotidiano "Cyprus Mail", aggiungendo che la prospettiva stabile assegnata al paese è dovuta ad una ripresa dell'economia nazionale e al surplus del bilancio statale, i cui effetti ...