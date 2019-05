Lotto Sport Italia | presentate le nuove maglie dello Sturm Graz FOTO ...

Lotto Sport Italia e Mainz svelano la nuova maglia Home per la stagione 2019/2020 : Debutterà nell’ultima partita di campionato in programma sabato 18 maggio contro il TSG 1899 Hoffenheim la nuova maglia Home 2019 2020 di 1. FSV Mainz 05 realizzata da Lotto Sport Italia, l’azienda Italiana leader nelle calzature e nell’abbigliamento per lo Sport e il tempo libero. La nuova divisa presenta un design che combina modernità e tradizione. La maglia si caratterizza per un look total red e richiama i colori sociali del club. ...