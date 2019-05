LIVE Sassari-Brindisi 106-97 | Gara-2 Play-off in DIRETTA | i sardi allungano nella serie

oasport

(Di lunedì 20 maggio 2019) Buonasera e benvenuti allatestuale di-2 dei quarti di finale deioff diA: dopo la netta vittoria vittoria in-1, il Banco di Sardegnatorna ad ospitareseconda partita dellala Happy Casa. Ivogliono portarsi sul doppio vantaggio per mettere grandissima pressione sui pugliesi, i quali si troverebbero poi costretti a dover vincere le due partite casalinghe per allungare la sfida a-5. La squadra di Gianmarco Pozzecco non sa davvero più perdere: sabato è arrivata la diciassettesima vittoria consecutiva tra Italia e Europa per i Campioni della Europe Cup, trascinati da un super Dyshawn Pierre (21 punti), micidiale da tre come del resto tutta la squadra sarda (percentuale irreale del 56.7%). Per i pugliesi, invece, non è bastato il solito apporto dell’azzurro Riccardo Moraschini e di un Adrian ...

zazoomnews : LIVE Sassari-Brindisi 25-26 Gara-2 Play-off in DIRETTA: primo quarto ad alta intensità - #Sassari-Brindisi #25-26… - zazoomblog : LIVE Sassari-Brindisi 74-70 Gara-2 Play-off in DIRETTA: i sardi provano l’allungo ma i pugliesi rispondono -… - OA_Sport : LIVE Sassari-Brindisi, Gara-2 Play-off in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale -