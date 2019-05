LIVE Olimpia Milano-Avellino | Gara-2 Playoff in DIRETTA | vantaggio Olimpia alla fine del

oasport

(Di lunedì 20 maggio 2019) Buonasera e benvenutidi-Sidigas-2 dei quarti di finale dei2019.si ritrovano sul parquet del Forum per una seconda partita della serie che vale tantissimo. I Campioni d’Italia in carica sono con le spalle al muro e non possono permettersi un ulteriore passo falso in casa, mentre gli irpini sognano il 2-0 per avere ben tre possibilità (due in casa) di volare in semifinale nei. Si ricomincia dvittoria didi sabato sera per 82-74, dove a fare la differenza sono stati un clamoroso Kiefer Sykes e i rimbalzi guadagnati dai lunghi della Sidigas. Udanoh, Young e Ndiaye sono stati dei fattori, conche ha sofferto terribilmente sotto i tabelloni. L’ha bisogno anche di un maggior contributo dsua panchina, soprattutto da giocatori come Kuzminskas e Della Valle, che non ...

