Lippi | “L’allenatore della Juve? Lo sapremo al termine delle competizioni europee”

(Di lunedì 20 maggio 2019) L’ex ct azzurro Marcello,ha rilasciato alcune dichiarazioni a marginecerimonia“Hall of fame” del calcio italiano, in svolgimento a Firenze. Interrogato sul possibile nuovo allenatoreha precisato che è strano questo ritardo nella sostituzione da partesocietà, ma «é anche vero che ci sonomanifestazioni che non sono ancora terminate. Appena finiranno queste manifestazioni, se l’allenatoreuscirà da una di queste, allora avremo capito il perché» In tanti hanno visto nelle parole deiun chiaro riferimento alla possibilità che sia Maurizio Sarri il nuovo tecnico bianconero. «Penso che Sarri abbia buone possibilità di vincere la finale di Europa League contro l’Arsenal – ha concluso -Abbiamo anche un italiano nella finale di Champions, di origini piemontesi, ovvero Pochettino. ...

