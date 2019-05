Limitare il mercato unico europeo per fermare i nazionalisti

huffingtonpost

(Di lunedì 20 maggio 2019) Finalmente, anche dai media “mainstream” arriva qualche dato di realtà nella discussione sull’Ue e l’Eurozona.I dati riportati da Federico Fubini oggi su Il Corriere Economia dovrebbero chiarire perché il problema fondamentale per il lavoro e le micro e piccole imprese è il, ancor prima del Fiscal Compact; dopo circa 15 anni di Ue, in Ungheria, Romania, Slovacchia Repubblica Ceca, Polonia (eccetera), il costo lordo medio del lavoro rimane il 20% di quello tedesco e francese e meno del 30% di quello italiano mentre la tassazione media sui profitto delle grandi imprese multinazionali è zero o meno del 2%.Andrebbe aggiunto che, a parte la Slovacchia, gli altri partners dell’Est hanno saggiamente evitato la gabbia dell’euro e svalutano la loro moneta nazionale.I dati qui richiamati dovrebbero chiarire anche ...

