Lil Nas X e Billy Ray Cyrus | guarda il video di “Old Town Road” | la nuova hit del papà di

GF16 - Scandalo Gennari Lillio ha un auricolare nascosto??? (VIDEO) : Un nuovo Scandalo dentro la casa del Grande Fratello?? Questa edizione del Grande Fratello sembra molto tormentata, tanti gli argomenti che hanno attirato l’opinione pubblica. Questa volta qualche utente ha notato qualcosa di strano, mentre Gennaro discuteva in privato con Francesca De Andrè, qualcuno ha notato il ragazzo lamentarsi di sentire un suono fastidioso all’orecchio. … Continue reading GF16, Scandalo Gennari Lillio ha ...

Lil Nas X e il singolo Old Town Roads diventato virale grazie a TikTok : Chi c’è in testa alla classifica Billboard Hot 100 per la terza settimana di seguito? Old Town Road di Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus. Come? L’unico nome che vi suona familiare è Cyrus? Effettivamente, trattasi del padre di tale Miley, noto idolo country, lui. Ma il featuring di Billy Ray è solo la ciliegina sulla torta di un fenomeno virale senza precedenti. Andiamo con ordine. Chi è Lil Nas X? Trattasi di ...

Ludovica Nasti - la piccola Lila de 'L'amica geniale' entra nel cast di 'Un posto al sole' - : ... camicia jeans e scarpe da ginNastica: la ragazza che mi trovo davanti è lontana anni luce dal personaggio di Lila de "L'amica geniale" , quello che l'ha resa famosa in tutto il mondo, visto il ...

Grande Fratello 16 - Lory Del Santo : "Gennaro Lillio? Fu lui a cercarmi. Conosco anche Michael Terlizzi e nasconde dei segreti..." : Gennaro Lillio, ex fidanzato toy-boy di Lory Del Santo, è uno dei concorrenti del Grande Fratello 16, sicuramente uno dei sex-symbol di questa edizione.La storia tra Gennaro e la Del Santo si consumò nel 2014 e durò pochissimi mesi. La showgirl veronese, quindi, è stata intervistata dal settimanale Spy con il quale, oltre a parlare ovviamente di Gennaro Lillio, si è anche espressa riguardo un altro concorrente della Casa che, in questa ...

Un posto al sole - Ludovica Nasti nel cast : da Lila Cerullo a Mia Parisi : Un posto al sole: Ludovica Nasti new entry nel cast della soap Dopo averla vista recitare nella fiction L’amica geniale, ecco che Ludovica Nasti è ora pronta a raccogliere altre e avvincenti esperienze televisive. L’attrice che ha prestato il volto all’ormai famosa Lila sta per debuttare in Un posto al sole. Sempre più seguita, la soap […] L'articolo Un posto al sole, Ludovica Nasti nel cast: da Lila Cerullo a Mia Parisi ...

Ludovica Nasti da L’Amica Geniale a Un Posto al sole : la giovane Lila vola alto : L'amata Lila de L'Amica Geniale avrà sempre il volto della piccola e intensa Ludovica Nasti, questo è sicuro, ma per lei è arrivato il momento di andare avanti mettendo da parte la serie di Rai1 per volare alto. Proprio in questi giorni l'attrice è stata impegnata sul set di un film in coppia con Ivana Lotito, volto noto di Gomorra, e dopo aver vestito i panni di Lila Cerullo da bambina nella miniserie tratta dai libri di Elena Ferrante, presto ...