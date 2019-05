Licata | attesa per l' arrivo della Sea Watch 3

ilgiornale

(Di lunedì 20 maggio 2019) Mauro Indelicato La Mare Jonio e la banchina del porto didove verrà ormeggiata al SeaNel porto di, in provincia di Agrigento, la Sea3 sarà ormeggiata accanto alla Mare Jonio: la nave è sotto sequestro, i magistrati agrigentini a lavoro per le indagini () Acque agitate al porto die non solo per il maestrale che spira sulla cittadina siciliana dalle prime ore di questo lunedì: mentre a terra tutto sembra calmo, con il solito piccolo ma intenso via vai di pescatori che preparano i propri pescherecci, dal mare si aspetta l’Sea3 con a bordo l’equipaggio. Nella banchina che già da domenica ospita la Mare Jonio, ci si prepara a far ancorare la nave sequestrata dalla procura di Agrigento e che da ore tiene in fibrillazione il governo. Su quella banchina di questo moloprovincia siciliana, che solitamente ospita le ...

