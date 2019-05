Le protesi mammarie testurizzate rimangono in commercio | l’Italia sulla posizione degli

meteoweb.eu

(Di lunedì 20 maggio 2019) Le, cioè ruvide,inin Italia: lo ha deciso il Ministero della Salute, che il 16 maggio ha diffuso un comunicato sull’argomento, scrivendo la parola “fine” alla questione sicurezza innescata dalla correlazione tra gli impianti mammari e la comparsa di una rara forma di tumore, il linfoma analplastico a grandi cellule (BIA -ALCL, ovvero Breast Implant Associated – Anaplastic Large Cell Lymphoma ). “Il Ministero della Salute Italiano ha espresso unache è la stessaStati Uniti e di tutti i Paesi europei, ad eccezione della Francia – dice Daniele Fasano, presidente della Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica SICPRE -. La motivazione di base è riconducibile all’attuale non evidenza scientifica di correlazione causale fra questa patologia ed il tipo di”. Come si legge nel ...

