Le partite decisive dell’ultima giornata di Serie A si giocheranno in contemporanea

Virtus Divino Amore (calcio - I cat.) - Fagiolo pronto alla battaglia : “Quattro partite decisive” : Roma – Una sosta di attesa fremente per la Virtus Divino Amore. La squadra di mister Andrea Fagiolo è attualmente all’ultimo posto del girone G di Prima categoria, ma i giochi per evitare la retrocessione diretta e guadagnare anche un play out casalingo sono totalmente aperti. “Il morale del gruppo non può essere alle stelle, ma ci faremo trovare pronti per le ultime quattro gare che sono fondamentali per noi” dice proprio mister Fagiolo, ...