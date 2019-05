Le nuove camicie da uomo di cui non potrai più fare a meno

gqitalia

(Di lunedì 20 maggio 2019) Quella classica è quella che ci fa da uniforme nel quotidiano, specie se per lavoro ci tocca indossare un abito e una cravatta. In genere la si sceglie in tonalità chiare, dal taglio pulito e lineare, senza troppe stravaganze. Eppure la camicia la si porta anche quando l'ufficio non è la nostra meta, anzi. Capo chiave del guardaroba, da lì si parte per costruire il tutto, indipendentemente da quello che si decide di indossare, dall'abito alla giacca, dal chinos a un paio di jeans. Tra le novità della stagione c'è la capsule che Riccardo Pozzoli firma per Brooks Brothers, in occasione del 201esimo anniversario del brand più longevo d’America. La capsule è composta da tre: in cotone verde militare con collo all’inglese e tasche sul petto, in lino bianco con collo alla coreana e in chambray di cotone azzurro con ...

78boutique : ??78 Boutique ?? ??Nuove camicie vestibilità larga! Nuove fantasie! mariachiaraflorenzi ?? #influencer… - Yoshika65509376 : @KoichiEchoes4 @JosukeDiamonds Attendo il matrimonio, non vedo l'ora di indossare nuove camicie. - michele_pittoni : @matteosalvinimi Compra Lega,il migliore detersivo in commercio, riesce a scogliere ed eliminare completamente tutt… -