Le notizie del giorno – Accoltellamento Lecce-Pescara | Montella perde la testa | paura in

(Di lunedì 20 maggio 2019)NEL SANGUE,NELLA NOTTE – Lite tra tifosi dele delche è finita con un. E’ accaduto nella notte nella movida del capoluogo adriatico, in via Conte di Ruvo. Ad avere la peggio è stato un 31enne pugliese finito in ospedale con una ferita tra il petto e l’ascella. Tutto è iniziato quando un gruppo di tifosi delha incontrato due ragazzisi che intonavano cori da stadi. E’ nata una lite poi degenerata quando un tifoso delha tirato fuori un coltello da cucina e colpito il 31enne. L’altro pugliese si è rifugiato in un bar. Sull’episodio sono in corso le indagini da parte della Digos per individuare i responsabili. (APRI L’ARTICOLO PER APPROFONDIRE)LA– Grande nervosismo nel finale di Parma-Fiorentina, pugno da parte dell’allenatore violaad un tabellone che ...

