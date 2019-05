Lavori contro il rischio inondazioni all’aeroporto di Peretola

Di Maio contro Lega sulle poltrone "Basta fare le vittime - Lavori amo" : Di Maio : "La Lega vuole staccare la spina al governo e ha pianificato di far saltare tutto dopo il voto? E tutto questo per cosa? Per una poltrona? Per non mollare un loro indagato per corruzione" Segui su affaritaliani.it

Reddito di cittadinanza : controlli al via per chi rifiuta i Lavori - come fanno : Reddito di cittadinanza: controlli al via per chi rifiuta i lavori, come fanno Il Reddito di cittadinanza pronto a partire: con i primi assegni partiranno anche i primi controlli. La normativa prevede serie conseguenze per chi percepisce l’assegno senza averne diritto. Reddito di cittadinanza: dichiarazioni false e lavoro in nero Basta dire che per i “furbetti” del Reddito di cittadinanza è prevista persino la reclusione. In pratica, ...