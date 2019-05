L' aria che tira | la portavoce della Sea Watch Giorgia Linardi contro Salvini | La

Trame Il Segreto : Maria smascherata da Fernando - Consuelo e Marcela preoccupate per Elsa : Si preannunciano ricche di suspense le puntate della serie televisiva “Il Segreto” in programmazione fino al 25 maggio. Gli spoiler rivelano che Elsa Laguna inizierà ad avere numerosi malesseri dopo essersi trasferita a casa di Antolina e Isaac. Le condizioni dell’ex fidanzata del Guerrero saranno abbastanza critiche, al tal punto che fare allarmare seriamente Marcela e Consuelo. Maria Castaneda invece dopo aver notato lo strano atteggiamento di ...

Che fine ha fatto Maria Giovanna Elmi : Maria Giovanna Elmi, amata protagonista della TV italiana degli anni ’70, è da sempre una donna vulcanica e piena di energia. Bionda, bellissima e acqua e sapone come una Barbie, ha voluto, fin da piccola, lavorare nel mondo della moda e dello spettacolo ma sempre con la testa sulle spalle: da giovanissima, infatti, per pagarsi gli studi e comprarsi quello che più desiderava si inventava mille lavoretti e dava ripetizioni di latino per non ...

Scuola - precariato docenti e ATA ultime notizie : ‘Accordo fallimentare - ecco perché’ : La proposta dei sindacati messa sul tavolo del Miur quale possibile soluzione al problema del precariato non piace ad una buona fetta di precari. Viene considerata, infatti, una proposta troppo limitativa, visto che non si sta tenendo conto delle situazioni in cui versano altre categorie di docenti precari e del personale Ata. Sulla questione è intervenuto anche il presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, che ha commentato così la ...

"Quando si diceva che la mafia non esisteva" : Giovanni Falcone - il ricordo della sorella Maria : Oggi il magistrato vittima della mafia avrebbe compiuto 80 anni. Un simbolo immortale e i ricordi di una vita: abbiamo...

Bce dà ossigeno a Carige - ma le banche italiane respirano una brutta aria : In zona Cesarini (il termine scadeva oggi) la Bce ha concesso a Banca Carige ulteriore tempo per trovare un Cavaliere Bianco che la salvi. Il nuovo termine non è ancora noto ma sicuramente sarà piuttosto avanti nel tempo, certo dopo le elezioni europee. Per il Governo gialloverde è una buona notizia: sbrogliare la matassa dell’istituto ligure prima del voto sarebbe stato, oltre che impossibile, politicamente ...

Hai chili di troppo? Ingrassi anche con l’aria? La colpa è anche dei batteri intestinali : La medicina estetica viene spesso chiamata in causa per risolvere problemi legati al peso e alla percezione dell’immagine corporea. Tra questi, il più ‘estremo’ è senza dubbio l’obesità, ma è forse giunto il momento di ridefinire i contorni di questa condizione. “L’obesità fino ad oggi è stata considerata un problema prettamente di medicina estetica – sostiene presidente dell’Italian Obesity Network (ION) Giuseppe Fatati in occasione del 40° ...

Ken Loach lucido e disperato nella trappola del precariato che diventa regola : Ken Loach e il lavoro che cambia, in forme che fanno sembrare la catena di montaggio un paradiso perduto: “Sorry we missed you”, che riporta a Cannes l’ottantaduenne più militante del cinema -già due volte Palma d’oro- è il film che Amazon non avrebbe mai potuto produrre.Dico Amazon perché il faraonico business dell’e-commerce si basa -questo racconta la storia- su tecniche di ...

Banche centrali - la Polonia non tocca la sua politica monetaria : Tra le Banche centrali che in questa settimana sono chiamate a decidere la propria politica monetaria, c'è quella delle Polonia. Mercoledì si è riunito il comitato dell'istituto centrale di Varsavia, che ha deciso di non toccare il costo del denaro. La decisione della banca centrale polaccaIl Consiglio ha lasciato il tasso di interesse fermo all'1,50%, livello minimo storico che venne raggiunto nel marzo del 2015, quando la Narodowy Bank Polski ...

Silvia Toffanin intervista i ragazzi di Amici e Maria De Filippi - che racconta nei particolari il suo matrimonio con Maurizio.. : Nella prossima puntata di Verissimo Silvia Toffanin intervisterà non solo i semifinalisti di Amici 2019 ma anche Maria De Filippi. La registrazione è avvenuta oggi 15 maggio e le prime informazioni vengono dal Vicolo... L'articolo Silvia Toffanin intervista i ragazzi di Amici e Maria De Filippi, che racconta nei particolari il suo matrimonio con Maurizio.. proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Superchampions - contraria al progetto anche la Ligue 1 : anche la Francia dice no. La Ligue 1, riunita oggi in assemblea, ha bocciato le proposte dell’Eca per riformare le coppe europee dopo il 2024. “Il calcio francese è preoccupato per le conseguenze sportive ed economiche che l’attuale progetto potrebbe avere sui campionati nazionali”, informa una nota della Lega calcio transalpina. Trentadue i voti contrari alla riforma, tre le astensioni che secondo la stampa locale ...

Casamonica - sequestrati beni per oltre un milione e mezzo di euro : sigilli anche a una cappella funeraria gentilizia : Conti correnti, un’auto, contanti, gioielli, anche una cappella funeraria. E’ di oltre un milione e mezzo di euro il valore di un maxi-sequestro di beni alla famiglia Casamonica eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Frascati. I militari dell’Arma hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo firmato dal gip di Roma su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Molti dei valori messi sotto sigilli dai ...

Domenica In - stop all'ospitata di Maria De Filippi da Mara Venier : la conferma che scuote la Rai : Dopo le indiscrezioni, su Dagospia la sostanziale conferma: bloccata l'ospitata di Maria De Filippi a Domenica In di Mara Venier, ospitata prevista per la prossima Domenica, 19 maggio, in diretta su Rai 1. L'accordo tra la De Filippi e la Venier era stato stretto su Canale 5, nello studio di Amici,

Mutuo tasso fisso o variabile - ecco perché conviene aprirlo ora : Mutuo tasso fisso o variabile, ecco perché conviene aprirlo ora Mutuo tasso fisso o tasso variabile? Questo è il dubbio amletico che si pongono in molti tra coloro i quali sono intenzionati ad acquistare una (prima) casa. Quale conviene di più, insomma? perché stando ai comparatori online potrebbe risultare più conveniente una tipologia di Mutuo piuttosto che un’altra, ma come ben tutti sanno il Mutuo a tasso variabile potrebbe cambiare nel ...