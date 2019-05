contribuenti : Lambert, respinto ricorso dei genitori - MattiaGallo17 : RT @TgLa7: Caso #Lambert: La Corte europea dei diritti umani ha respinto per direttissima, 'in mancanza di elementi nuovi', ulteriore ricor… - TelevideoRai101 : Lambert,respinto nuovo ricorso genitori -

La Corte europea dei diritti umani haper direttissima, "in mancanza di elementi nuovi", un ulterioredeidi Vincent, che avevano chiesto di bloccare la sospensione dei trattamenti al figlio,in stato vegetativo da 10 anni. Iin contrasto con moglie, fratelli. Le procedure per mettere fine alle cure del 42enne, tetraplegico e in stato vegetativo nell'ospedale di Reims, sono già iniziate. Lo stop alle macchine per idratare,nutrire e la sedazione profonda autorizzati dal Consiglio di Stato.(Di lunedì 20 maggio 2019)