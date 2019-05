La Xylella vira verso Matera e avanza di 2 chilometri al mese | Tutto il Sud ora è a

Xylella - Coldiretti : il batterio vira verso Matera - nuovi casi a Taranto : Non solo verso Nord, “la Xylella vira a Ovest a pochi chilometri da Matera con i nuovi casi di contagio in provincia di Taranto dove ben 6 ulivi sono stati infettati a Montemesola e 1 a Crispiano“: lo rende noto la Coldiretti in occasione del sopralluogo aereo effettuato dal presidente Nazionale Ettore Prandini e dal Ministro delle Politiche Agricole, Forestali e del Turismo Gian Marco Centinaio in elicottero nell’area infetta da ...