“La visione di Mallet” | all’INGV la presentazione del fumetto sul padre della sismologia

meteoweb.eu

(Di lunedì 20 maggio 2019) Il prossimo venerdì 24 maggio, a partire dalle ore 11, nella Sala ConferenzeSede di Roma dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) verrà presentato il“Ladi, realizzato dal Gruppo Lucano di Protezione Civile in collaborazione con Graziano Ferrari, ricercatore dell’INGV, e grazie alla mano esperta del fumettista lucano Giuseppe Palumbo. Robert Mallet, considerato il, era un eclettico ingegnere irlandese. Il suo studio dei terremoti si concretizzò nel 1846 quando presentò alla Royal Irish Academy la sua teoria sulla dinamica dei terremoti, On the dynamics of earthquakes, che costituisce il primo tentativo di far rientrare i fenomeni sismici nel campo delle scienze esatte. A seguito del fortissimo terremoto lucano che il 16 dicembre del 1857 colpì l’Italia meridionale causando circa 19.000 vittime, Mallet riuscì a ...

NicolaMorra63 : Folgorato da visione mistica? Consegnato a clausura monacale per dedicarsi solo e soltanto a preghiera e contemplaz… - fabiochiusi : Dice Renzi a Repubblica, riassumendo un’intera visione del mondo, che il problema per la democrazia non è Salvini m… - CremoniniCesare : L’appuntamento è alle ore 21:00 di domani, per la prima volta a reti UMANIficate: su Facebook in “Prima Visione”, m… -