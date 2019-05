La sfida Salvini-Calenda è quella giusta per capire cosa c’è in ballo alle europee

Migranti - il parroco di Lampedusa sfida Salvini : "Non usare la Madonna ma apri il Vangelo" : Roberto Chifari Il parroco di Lampedusa si rivolge direttamente al ministro dell'Interno: "C'è speranza anche per te" La Sea Watch 3 è ancorata vicino a Lampedusa e continua a sfidare il governo. Nonostante lo sbarco dei minori a bordo e dell'uomo in gravi condizioni di salute, la Ong è entrata in acque italiane fregandosene delle indicazioni ricevute. Intanto, dall'imbarcazione fanno sapere che i Migranti sono in difficoltà. ...

Matteo Salvini in piazza Duomo a Milano sfida Luigi Di Maio : "Tasse per tutti al 15 per cento. Io non mollerò" : "La Lega al governo è che non aumenteranno mai di un centesimo le tasse. Al governo sì ma per gli italiani. Io non mollerò finché chiunque in Italia non pagherà il 15 per cento di tasse". Sì, ribadisce Matteo Salvini dal palco di piazza Duomo a Milano per il suo comizio Prima l'Italia! Il buonsenso

La doppia piazza di Milano : gli anti fascisti sfidano il comizio sovranista di Salvini : È una piazza Duomo di fatto blindata quella della manifestazione «Prima l’Italia. Il buonsenso in Europa» con gli interventi del leader della Lega Matteo Salvini e di altri esponenti europei dei partiti euroscettici, tra cui Marine Le Pen. Salvini ha accolto i militanti con un breve saluto dal palco. In piazza, tra gli altri, ci sono il ministro Gi...

Sea Watch ora sfida Salvini ed entra in acque italiane : Chiara Sarra La nave della Ong al largo di Lampedusa con a bordo 47 migranti. Il comandante pronto a entrare in acque italiane La Sea Watch 3 resta ferma in acque internazionali, a una quindicina di miglia da Lampedusa. A bordo restano 47 migranti dopo che ieri il Viminale ha autorizzato lo sbarco di 7 bambini con i loro genitori e di un uomo a rischio di vita. Ma - invece di fare rotta verso Tunisi come intimato dall'Italia - ...

Elezioni europee - sfida su Facebook : Salvini spende più di tutti - M5S (quasi) assente : Operazione trasparenza su Facebook: è ora possibile consultare le campagne politiche sponsorizzate dai partiti in lizza, scoprendo quanto è stato stanziato per ciascun post, da chi, per raggiungere quale pubblico...

Salvini sfida Grillo : "Vieni a fare il ministro per una settimana | No a lezioni da un comico" : In diretta Facebook il vicepremier risponde al garante del Movimento Cinque Stelle: "Posso starti antipatico ma io faccio il ministro dell'Interno e i risultati dicono che lo sto facendo bene". E poi si rivolge agli alleati di governo: "Lasciate lavorare la Lega, basta con tutti questi no".

Ong sfida il Viminale - Salvini non indietreggia : 'Se vogliono processarmi - lo facciano' : Si avvicina l'appuntamento con le elezioni europee. Matteo Salvini confida che il responso delle urne, in occasione del rinnovo del Parlamento di Bruxelles, possa rappresentare una nuova certificazione dell'avanzata dalla Lega in fatto di consenso in seno all'elettorato italiano. Nel corso di una diretta Facebook ha ribadito ancora una volta le sue tesi politiche, lasciando però spazio ad un caso d'attualità. Il riferimento va ad una vicenda in ...

Salvini sfida Grillo : "Vieni a fare il ministro per una settimana | No a lezioni da un comico" : In diretta Facebook il vicepremier risponde al garante del Movimento Cinque Stelle: "Posso starti antipatico ma io faccio il ministro dell'Interno e i risultati dicono che lo sto facendo bene". E poi si rivolge agli alleati di governo: "Lasciate lavorare la Lega, basta con tutti questi no".

La rivolta delle lenzuola come sfida continua a Salvini : Un Vauro Senesi, disegnatore satirico, seduto comodamente in poltrona davanti alla tv e all'ennesimo talk show politico, scaglia, affranto, qualcosa contro lo schermo: “Match Salvini-Di Maio al milleduecentoventunesimo round… gli italiani gettarono la spugna”. La vignetta campeggia dalla prima pagina de Il Fatto Quotidiano e segnala il crescere di un umore. Di un sentimento. Però non dev'esser solo di fastidio. O d'insofferenza verso ...

Salvini sfida la Ue : «Superare il 3% del deficit». Di Maio : parole irresponsabili : Il leader leghista rispolvera la guerra con la Ue sui limiti di spesa che aveva già tormentato il varo della finanziaria. E i mercati reagiscono negativamente. L’alleato Di Maio: «parole irresponsabili»

Salvini sfida la Ue : «Pronti a superare il 3% di deficit». E lo spread torna a 280 : Il leader leghista rispolvera la guerra con la Ue sui limiti di spesa che aveva già tormentato il varo della finanziaria. E i mercati reagiscono negativamente. L’alleato Di Maio: «Parole irresponsabili»

Di Maio si riscopre moderato e sfida Salvini : "Basta soffiare sul fuoco - l'ultra-destra è un pericolo" : Solito 'duello' quotidiano e squisitamente pre-elettorale tra i due vicepremier. Di Maio: "Abbassare i toni, quando vedo sui...

Di Maio e Salvini - sfida finale sui toni della campagna elettorale : Nuovo round tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Come avviene ormai da giorni, lo scontro tra i due vicepremier si consuma a distanza, entrambi impegnati in campagna elettorale. E come già accaduto nelle ultime ore, il leader dei 5 stelle lancia l'affondo ('mitigandolo' con la parola "appello") all'alleato di governo su alcuni dei temi piu' 'cari' al titolare del Viminale: nelle scorse giornate sui rimpatri, oggi tocca all'ordine pubblico, ...

Giorgia Meloni sfida Matteo Salvini sull'immigrazione : "Subito l'esercito al confine" : Emergenza immigrazione al confine. Un'emergenza che, secondo Giorgia Meloni, il governo gialloverde non sta trattando nel migliore dei modi. Dunque, l'appello della leader di Fratelli d'Italia, che nel corso di una diretta Facebook passa all'attacco: "Migliaia e migliaia di immigrati stanno arrivand