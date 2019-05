La salvezza è in… serbo | Mihajlovic ‘tiene’ in serie A il Bologna | festa rossoblù grazie

sportfair

(Di lunedì 20 maggio 2019)ad un secondo tempo pazzesco, ilsi prende una splendidaottenendo il punto che gli servivaal 3-3 dell’Olimpico Gol, spettacolo ed emozioni all’Olimpico: Lazio enon si risparmiamo regalano al pubblico sulle tribune uno show davvero entusiasmante. Un 3-3 pirotecnico, che regala laaritmetica ai, capaci di raggiungere un obiettivo che a gennaio sembrava davvero utopistico. Alfredo Falcone/LaPresse Sette vittorie e un pareggio nelle ultime dieci giornate, più della metà dei punti conquistati in tutto il campionato: l’arrivo diha completamente rivitalizzato la formazione emiliana, trasformata dopo l’avvento dell’allenatore. Gioco fluido, gol a grappoli e una personalità tutta nuova, pregi che hanno permesso aldi tagliare un traguardo impensabile. Eppure il match di ...

pisto_gol : Complimenti all’Empoli di Aurelio Andreazzoli, che batte il Torino 4:1-terza vittoria consecutiva-e giocando un bu… - capuanogio : In attesa del risultato di #LazioBologna ecco il quadro salvezza: #Fiorentina salva con un punto #Genoa salvo vi… - DiMarzio : #Bologna, #Fiorentina, #Empoli e #Genoa. In 4 per evitare l'ultimo posto in #SerieB Lotta salvezza, tutte le combi… -