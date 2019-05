optimaitalia

(Di lunedì 20 maggio 2019)Los10 ha chiuso la stagione con il lancio di alcuni missili in direzione Israele e Arabia Saudita, ma non senza prima deliziare i fan con l'attesadi JAG. L'incontro trae Mac è andato tuttoprevisto?era stato anticipato nelle scorse settimane, l'ex avvocato in divisa è chiamato a collaborare con la squadra di Sam e Callen al fine di sventare un probabile attacco terroristico.on "" Rabb è il candidato ideale per questa missione: diventato ufficiale della USS Allegiance, è l'unico in grado di capire il gioco di alcune spie cecene che si sono introdotte in territorio americano per prendere ordini da una cellula legata all'ISIS. Per cercare di scoprire se vi sono altre talpe, l'ha bisogno di un certo diplomatico russo. Per questo Hetty convoca il tenente colonnello Sarah "Mac" Mackenzie, in collegamento con il Segretario di Stato.È ...

_diana87 : La reunion di JAG nel finale di NCIS Los Angeles 10 non é come tutti aspettavano: Harm e Mac ancora insieme? - OptiMagazine : La reunion di #JAG nel finale di #NCISLA 10 non é come tutti aspettavano: Harm e Mac ancora insieme?… - telesimo : Finale di #NCISLA, 10X24, reunion di #JAG SPOILER . . . . . se non mi fanno tornare insieme Mac e Harm li uccido… -