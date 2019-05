La prima volta | il glaciale saluto di Cristina Parodi al pubblico di Rai 1 | un sospetto

Ascolti Domenica In - prima volta - Domenica Live : d’Urso chiude al 14% : Domenica In, Ascolti del 19 maggio: Mara Venier cresce e supera i 3 milioni È andata in onda ieri, Domenica 19 maggio, la penultima puntata di questa edizione fortunata di Domenica In. Per il contenitore Domenicale di Rai1 condotto da Mara Venier questi sono stati gli Ascolti: 3 milioni di telespettatori e il 17,18% di share nella Prima parte e 2.849.000 telespettatori e il 18.14% di share nella seconda parte. Risultati eccellenti per il ...

Cristina Parodi saluta il pubblico de La prima volta "Non dico addio - diciamoci arrivederci" : Si conclude la stagione tv di Cristina Parodi e quindi de La prima volta, il segmento di Rai 1 in onda nella seconda parte del pomeriggio domenicale volge al suo termine senza troppi fronzoli, quasi senza lode e senza gloria. A scegliere la via della sobrietà è proprio la conduttrice che per congedarsi dal suo pubblico ha confezionato una puntata di ricordi portando alcune delle storie più toccanti del programma.La trasmissione ha avuto ...

“La prima volta” – Le storie della trentunesima e ultima puntata di domenica 19 maggio 2019. : Cristina Parodi quest’anno televisivo è in onda alla domenica pomeriggio, al termine di domenica In, con un nuovo programma, La prima volta, andando ad occupare la fascia oraria che va dalle 17:35 alle 18:45 che lo scorso anno era rimasta scoperta e occupata da film. Il programma, però, ad ora non è propriamente un successo: […] L'articolo “La prima volta” – Le storie della trentunesima e ultima puntata di domenica 19 maggio 2019. ...

Igor campione d’Europa - Imoco battuta 3-1 in finale : le azzurre vincono per la prima volta la CEV Volleyball Champions League : Le ragazze di Barbolini non lasciano scampo all’Imoco, imponendosi 3-1 e portando a casa per la prima volta la CEV Volleyball Champions League La Igor Gorgonzola Novara è campione d’Europa! A Berlino, di fronte ai 9000 spettatori della Max Schmeling Halle, le azzurre superano 3-1 l’Imoco Volley Conegliano e per la prima volta conquistano la CEV Volleyball Champions League. A poco meno di due settimane da una finale Scudetto da ...

LIVE Conegliano-Novara 1-3 volley - Finale Champions League 2019 in DIRETTA. Egonu e Bartsch l’anima delle piemontesi per la prima volta sul tetto d’Europa : Buona pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano Novara, Finale di Champions League femminile in programma alla Max Schmeling Halle di Berlino. Per la prima volta dopo tanti anni si gioca la Finale secca, senza final four e dunque squadre fresche fisicamente per l’atto conclusivo della più importante competizione europea. Per la quarta volta, invece, si disputa una Finale tutta italiana in Champions League (nei tre precedenti ...

Uomini e Donne - trono over - Riccardo Guarnieri : "Con Ida ho provato tutto per la prima volta" : Dopo aver chiesto il ritorno di Ida Platano a Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri spiega le motivazioni che l'hanno spinto a cercare una seconda possibilità con la sua ex.

Cristina Parodi fa un annuncio sull’ultima puntata de La prima volta : La prima volta finisce: Cristina Parodi annuncia gli ospiti dell’ultima puntata Finirà domani, domenica 19 maggio, La prima volta di Cristina Parodi. E in vista della messa in onda dell’ultima puntata, la conduttrice ha annunciato su instagram il ritorno di un ospite speciale, che ha già partecipato a La prima volta qualche tempo fa. Sul suo profilo ufficiale Cristina Parodi ha infatti svelato: Vanni Oddera, motociclista campione di ...

Il Pancio ed Enzuccio/ Non è la prima volta in tv - ma... - Ciao Darwin 8 - : Chi sono Il Pancio ed Enzuccio? Stasera a Ciao Darwin 8: non sono però novizi della televisione, collaborazione con la Rai ormai solida.

Taiwan legalizza le nozze gay : è la prima volta in Asia - festa a Tapei : Taiwan ha legalizzato i matrimoni tra persone dello stesso sesso ed è diventato in questo modo il primo paese Asiatico a rendere legali le nozze gay. La nuova legge garantirà alle coppie dello stesso sesso protezioni legali simili a quelle già previste per i matrimoni eterosessuali. La legge è stata approvata a larga maggioranza dai deputati Taiwanesi e anche la presidente Tsai Ing-wen aveva espresso il suo favore poco prima del voto scrivendo ...

Pamela Anderson per la prima volta sulla cover di Vogue : Pamela Anderson – L’ex star della serie Tv “Baywatch” posa per la prima volta sulla cover di Vogue. Ecco l’incredibile shooting! Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vogue Czechoslovakia (@Vogueczechoslovakia) in data: 13 Mag 2019 alle ... Leggi tuttoPamela Anderson per la prima volta sulla cover di VogueL'articolo Pamela Anderson per la prima volta sulla cover di ...

Stadio Pontedera - per la prima volta al mondo seggiolini realizzati con le plastiche miste delle raccolte differenziate : Stadio Pontedera – Il Pontedera disputa il campionato di Serie C ma sono in arrivo novità importanti per il futuro. Saranno infatti collocati i primi seggiolini al mondo realizzati con le plastiche miste delle raccolte differenziate toscane, selezionate da Revet e riciclate da Revet Recycling. Il progetto è chiamato Re-sit down and jump for goal!’, come spiega una nota dell’azienda “è in un’ottica di economia ...

Mafia : pm - 'per la prima volta presenza criminalità pugliese in Veneto' : Venezia, 16 mag. (AdnKronos) - "Per la prima volta abbiamo la presenza della criminalità organizzata mafiosa pugliese nel territorio veneto, non c'erano stati segnali di questo tipo finora, e mi sembra che non ci siano stati segnali in tutto il Nord Italia. Questo naturalmente ci allarma". Lo ha sot

Còrea di Huntington - silenziato gene della malattia. Elena Cattaneo : “Per la prima volta ridotti livelli proteina tossica” : La vita di Michelle Dardengo, una donna canadese che ha superato la cinquantina, potrebbe avere imboccato un sentiero diverso da quello del padre Richard, ucciso da una malattia neurodegenerativa ereditaria che incatena il corpo in movimenti involontari simili a una danza. Una danza che nel tempo rallenta, si attenua progressivamente. Fino a spegnersi, per lasciare il posto all’immobilità, portando alla morte. Michelle, che ha ereditato dal ...

Internazionali d’Italia – Domani al Foro Italico per la prima volta nella storia del torneo le Frecce Tricolori dell’Aeronautica Militare : Le Frecce Tricolori stenderanno il Tricolore più lungo del mondo sui campi del Foro Italico Domani, per la prima volta nella storia degli Internazionali Bnl d’Italia, i velivoli MB339PAN delle Frecce Tricolori dell’Aeronautica Militare sorvoleranno gli storici campi del Foro Italico di Roma stendendo per l’occasione il Tricolore più lungo del mondo. L’Aeronautica Militare è presente, inoltre, presso il Villaggio di ...