La politica può essere ancora fonte di passione | parola di Millennials

(Di lunedì 20 maggio 2019) Sabato 18 maggio i, membri dell’associazione nata nel 2017 con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla, si sono riuniti a Roma per discutere insieme di Europa ma anche di futuro, di speranza e di coraggio.Erano presenti ragazzi tra i 14 e i 25 anni provenienti da 18 regioni italiane. Presenti Simona Bonafé e Nicola Danti, candidati alle elezioni europee, i parlamentari Luciano Nobili e Anna Ascani, Gian Luca Comandini, esperto di blockchain e fondatore di You & Web, Roberto Pontecorvo, Civic Leader dell’Obama Foundation, ma soprattutto il senatore Matteo Renzi ad aprire l’evento.Solo un anno e mezzo fa ilanciavano la loro associazione con il primo evento nazionale e da quel giorno sembrapassato un secolo.Tante le battaglie portate avanti in questi mesi: dalla reintroduzione dell’educazione civica nelle ...

