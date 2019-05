La politica non brandisca il rosario ma la Chiesa non faccia politica

L’erba legale si potrà vendere? Lo decideranno i giudici - non la politica. Vi spieghiamo il perché : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini sbotta e minaccia. Ma a decidere sul destino della canapa legale non sarà la politica: sarà una sentenza della Corte di Cassazione. La data è il 30 maggio. I fiori “light” - cioè con una bassa percentuale di Thc - si possono vendere anche per essere fumati oppure no? A norma di legge, la risposta è “nì”. Così...

Cdp : Tononi - 'contiamo su Fondazioni in caso di sollecitazioni inopportune politica' : Roma, 17 mag.(AdnKronos) - Cassa depositi e prestiti "sa di poter contare sulle Fondazioni bancarie nell’eventualità che dalla politica dovessero arrivare sollecitazioni inopportune". Lo ha detto Massimo Tononi, presidente di Cdp, nel corso di una tavola rotonda al convegno dell’Acri ‘Esperienze di

Elisa Isoardi : “Nella famosa foto a letto con Matteo lui non dormiva. In politica? Mi piace che Di Maio favorisca capolista donne alle Europee” : Attualità Elisa Isoardi risponde con uno scatto sexy all’uscita di Salvini con la nuova fidanzata: spunta anche un anello di F. Q. Elisa Isoardi si è raccontata in una lunga intervista rilasciata a Il Venerdì, in edicola con Repubblica e tra i tanti argomenti trattati non poteva mancare qualche domanda su Matteo Salvini, con il quale la ...

Banche centrali - la Polonia non tocca la sua politica monetaria : Tra le Banche centrali che in questa settimana sono chiamate a decidere la propria politica monetaria, c'è quella delle Polonia. Mercoledì si è riunito il comitato dell'istituto centrale di Varsavia, che ha deciso di non toccare il costo del denaro. La decisione della banca centrale polaccaIl Consiglio ha lasciato il tasso di interesse fermo all'1,50%, livello minimo storico che venne raggiunto nel marzo del 2015, quando la Narodowy Bank Polski ...

George Clooney : «Non entrerò mai in politica. Ho altri talenti» : Catch-22Catch-22Catch-22Catch-22Catch-22Catch-22Catch-22Catch-22Catch-22Catch-22Catch-22Catch-22Catch-22Catch-22Catch-22Catch-22Catch-22Catch-22Catch-22Catch-22Catch-22George Clooney riappare in una serie a vent’anni dalla fine di E.R. – Medici in prima linea. Ne è passata di acqua sotto i ponti per l’attore che portava il camice verde e che faceva impazzire tutte le donne davanti al piccolo schermo. Sono arrivati tanti film di successo, la ...

La Lega : non siamo i difensori di Silvio Ma non si lasci la politica agli imbecilli : "Il conflitto di interessi è sicuramente contenuto nel contratto di governo, però ci sono tante altre cose nel contratto che devono avere la priorità come l'autonomia, l'estensione della flat tax, il decreto Sicurezza-bis per sanzionare le ong che fanno i tassisti del mare, dopo... Segui su affaritaliani.it

Fazio - Salvini : «Trasmissione politica pagata da italiani. Palinsesti? Non decido io» : «Non decido io i palinsesti». Così Matteo Salvini ha commentato il "caso Fazio", con il taglio da parte della Rai delle ultime tre puntate di Che Tempo che Fa...

George Clooney : "La politica? Non fa per me. Non voglio entrarci - perché penso di avere altri talenti" : “La politica? Non fa per me. Non voglio entrarci, perché penso di avere altri talenti. Non devo raggiungere compromessi nella mia carriera ed è questo che mi piace di più”. Con poche parole, la super star americana George Clooney, arrivato oggi a Roma con un volo privato assieme alla moglie Amal, chiude definitivamente ogni rumor nato, da più di un anno, su una sua eventuale candidatura alle prossime ...

Giuseppe Conte non ci sta e sfida Salvini : “Per i rimpatri servono i soldi e no la propaganda politica” : Giuseppe Conte sfida Matteo Salvini sul tema dei rimpatri: “servono soldi e accordi, no propaganda politica” Giuseppe Conte assiste serafico alle convulsioni di Matteo Salvini. I rapporti ormai tesi, consumati da settimane di aperta ostilità, raccontano le resistenze di un presidente del Consiglio in equilibrio tra il suo ruolo di mediatore nel governo e le … Continue reading Giuseppe Conte non ci sta e sfida Salvini: ...

Casal Bruciato - don Ciotti : “Razzismo in crescita - non è folclore. È alimentato da violenza verbale della politica” : “C’è un emorragia di umanità nella nostra Italia. C’è una violenza verbale pubblica e politica che genera quella fisica”. Dal Salone del Libro di Torino, don Ciotti analizza il clima che sta attraversando l’Italia in questi mesi e in particolare l’aggressione alla famiglia rom a Casal Bruciato: “Provo rabbia e vergogna. Il termometro della nostra umanità è molto alto, c’è una disumanità crescente, il razzismo non è folclore, ma una realtà. La ...

Raiola attacca la FIA : ”La squalifica una sentenza politica - non hanno perdonato le mie critiche. Questa vicenda non ha alcuna ripercussione sui giocatori…” : squalifica Raiola, così l’agente risponde alla FIA Mino Raiola, agente di Lorenzo Insigne, ha commentato la squalifica di tre mesi imposta dalla Football Italian Association: “La squalifica non è una sorpresa. E’ una sentenza ottenuta da una volontà politica, senza esaminare correttamente la legge. E’ basata su su delle bugie. La legge e la giustizia, comunque, devono prevalere in un sistema corretto e civile. Io ...

Raiola : 'La mia squalifica una sanzione politica. La Federazione italiana non ha perdonato le mie critiche' : ... 2 mesi, e che non è andata giù all'agente di Balotelli, Donnarumma e Pogba tra gli altri: ' La mia sensazione personale è che questa punizione risponda a una volontà politica, senza tener conto ...