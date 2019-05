La moglie lo lascia improvvisamente | per consolarsi si compra un’isola caraibica

Finanziere uccide la moglie davanti alla figlia 11enne e poi si spara. 'Lei voleva lasciarlo' : Dramma della gelosia in provincia di Pavia. Ha accoltellato a morte la moglie di 38 anni e poi si è tolto la vita sparandosi con la pistola d'ordinanza. L'omicidio-suicidio è avvenuto la notte scorsa ...

Ragusa - agente spara alla moglie e poi si toglie la vita - lasciano due figlie piccole : "Sto uccidendo Alice, prendetevi cura delle bambine": l'ultima telefonata di pochi secondi nel cuore della notte tra domenica e lunedì, l'ha fatta a sua madre Simone Cosentino, assistente capo della Polizia di Stato di 42 anni in servizio alle volanti alla Questura di Ragusa. Le ha chiesto di fare da madre alle sue due nipotine, prima di impugnare la pistola d'ordinanza e uccidere la moglie Alice Bredice, di 33 anni, per poi togliersi la ...

Paolo Ruffini non ha mollato la moglie per Diana Del Bufalo : “Sono stato lasciato da Claudia” : Paolo Ruffini e Claudia Campolongo non si sono lasciati per colpa di Diana Del Bufalo Paolo Ruffini si è tolto qualche sassolino dalla scarpa a Verissimo. Su invito della padrona di casa Silvia Toffanin, il comico toscano e conduttore di Colorado ha chiarito che la sua storia con Diana Del Bufalo non è nata quando […] L'articolo Paolo Ruffini non ha mollato la moglie per Diana Del Bufalo: “Sono stato lasciato da Claudia” ...

Né pensione né congedo : deve lasciare sola la moglie malata per non perdere il lavoro : Vorrebbe accudire la moglie malata di sclerosi ma non può permettersi di perdere il lavoro. Perché Enrico a 56 anni è troppo...

Jack Savoretti commosso a Verissimo : 'Ho chiesto a mia moglie di sposarmi dopo che ci eravamo lasciati. E lei...' : Jack Savoretti , ospite oggi a , ha rivelato a Silvia Toffanin una parte della sua vita molto intima, il momento in cui ha chiesto alla moglie di sposarlo. ' Ci eramo lasciati e lei era un po' ...

Riccardo Fogli piange a Verissimo : “Ho lasciato mia moglie da sola” : Verissimo anticipazioni: Riccardo Fogli torna a parlare della moglie Karin Domani andrà in onda una nuovissima puntata di Verissimo. Tanti gli ospiti che verranno intervistati dalla Toffanin, tra i quali anche Scotti, Michelle Hunziker e Riccardo Fogli. Come tutti sapranno la puntata è stata registrata qualche giorno fa. Per tale ragione sono già circolate le prime anticipazioni su ciò che ha detto Riccardo Fogli a Verissimo, il quale è anche ...

Morto Paolo Rossi - neurologo 51enne : «Schianto in auto sul Gra». Lascia moglie e due figlie : Paolo Rossi, neurologo e responsabile del Centro Cefalee dell?Ini di Grottaferrata, è Morto due giorni fa dopo un terribile incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare di Roma,...

Ancona - la moglie scopre la tresca e lo lascia. Lui ricatta l'amante : ricatta l'ex amante, minacciando di far vedere al marito di lei foto comprovanti la loro relazione extraconiugale, per indurla ad andare a vivere con lui dopo che la moglie aveva scoperto la tresca e ...

Botte e minacce alla moglie che vuole lasciarlo - arrestato : NAPOLI. Stanotte gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli hanno arrestato V. A., 44enne napoletano, per i reati di maltrattamenti in famiglia, minacce gravi e lesioni in ...

Venezia - ricopre la moglie di mastice e le dà fuoco lasciandola sfigurata : 53enne espulso : Durante una lite con la consorte, l'uomo di 53 anni con cittadinanza cinese aveva cosparso il volto della donna di mastice industriale da scarpe per poi darle fuoco. Arrestato e condannato, nei suoi confronti è stato emesso un provvedimento di espulsione e accompagnamento alla frontiera subito dopo la scarcerazione.Continua a leggere

Enna - uccide la moglie che voleva lasciarlo : Ancora un femminicidio in Italia, ad una manciata di ore dal caso che aveva scosso ieri la provincia di Nuoro. Stavolta siamo a Catenanuova (Enna), dove il 51enne Filippo Marraro ha ucciso con due colpi di pistola la moglie Loredana Calì, 43 anni, che qualche settimana fa aveva deciso di chiedere la separazione.L'uomo, titolare di un autolavaggio, ha dato appuntamento alla consorte proprio per discutere della separazione e una volta in auto ...