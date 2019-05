La Juve ha scelto Sarri | “SportItalia” | “Passi avanti” Occhio all’alternativa a sorpresa

Allegri e Agnelli insieme in conferenza - ma divisi sulle versioni. Max : «Ha scelto la Juve» : Tante le emozioni nella conferenza stampa congiunta di Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli per spiegare l’addio dell’allenatore bianconero. Prende la parola il presidente Agnelli: «Giornata leggermente diversa dalle altre, per iniziare ricordo a chi farà le domande oggi che non risponderò a nessuna domanda sull’allenatore della Juve della prossima stagione. Un allenatore ci sarà e di questo potete stare tranquilli. Oggi sono ...

ESCLUSIVA – La Juve ha scelto il sostituto Allegri - Alessio Tacchinardi ai microfoni di CalcioWeb : “sarà Simone Inzaghi” : sostituto Allegri – La notizia sembrava nell’aria ed adesso è arrivata anche l’ufficialità, Massimiliano Allegri non è più l’allenatore della Juventus, poco prima delle 13 il comunicato da parte del club bianconero. Nelle ultime ore sono andati in scena due incontri, sono arrivate le proposte dell’allenatore che non hanno convinto la dirigenza: rinnovo del contratto con aumento e grandi colpi di mercato ...

Malumore in casa nerazzurra : Icardi ha scelto la Juventus : Mauro Icardi e Wanda Nara sembra abbiano scelto la Juventus come prossima squadra, in casa Inter spuntano i primi malumori.Non siamo ai tre indizi che fanno una prova perché si rischierebbe di essere banali. Ma il braccio di ferro prodotto dalle uscite pubbliche di Wanda Nara è letto dal club con la volontà di forzare la mano.E di mettere l’Inter in una situazione di difficoltà. Under pressure, canterebbero i Queen. E mica solo per il ...

Scelto il fischietto per Napoli-Cagliari. Le designazioni per la 34^ giornata : c’è Orsato per il derby Juventus-Torino : Tutte le designazioni arbitrali Ufficializzati gli arbitri della 16esima giornata del girone di ritorno. Per Napoli-Cagliari c’è Chiffi, mentre per il derby Juventus-Torino Orsato. CHIEVO – SPAL Sabato 04/05 h. 18.00 ROS CALIARI – DI IORIO IV: ILLUZZI VAR: ABISSO AVAR: TASSO EMPOLI – FIORENTINA h. 12.30 IRRATI LIBERTI – GORI IV: SACCHI VAR: BANTI AVAR: VUOTO GENOA – ROMA h. 18.00 MAZZOLENI PAGANESSI – VIVENZI IV: PAIRETTO VAR: ...

Juventus - De Ligt fa sperare i tifosi : “Non ho ancora scelto il mio futuro” : Juventus DE Ligt – Nella conferenza pre gara contro il Tottenham, De Ligt ha parlato del suo futuro e smorzato le voci di mercato riguardo un suo accordo con il Barcellona. I tifosi della Juventus adesso possono sognare, anche perché il difensore dell’Ajax sarebbe un serio obiettivo della dirigenza bianconera. “Costo meno di 75 milioni” […] L'articolo Juventus, De Ligt fa sperare i tifosi: “Non ho ancora ...

Cuadrado-Juventus - sorpresa : scelto il futuro dell’esterno colombiano : CUADRADO JUVENTUS- Una stagione piuttosto sfortunata e figlia di un brutto infortunio rimediato nel match di Champions League contro lo Young Boys. Cuadrado è ritornato in campo a completa disposizione di Allegri, ma dopo ben 4 mesi. Un’assenza che ha condizionato totalmente alcune scelte tecnico tattiche della formazione di Allegri, soprattutto per quel che riguarda […] More

Allegri-PSG - assalto dei francesi : la Juve ha già scelto il sostituto : ALLEGRI PSG- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, il PSG starebbe pensando al potenziale addio di Tuchel per puntare con forte decisione su Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero piace parecchio alla dirigenza francese, e non è escluso che la società parigina possa tentare il clamoroso affondo sull’attuale tecnico Juventino. Super offerta e ingaggio record, […] More

Inter-Juve - sliding doors Cancelo : chi ha scelto bene? : João Cancelo domani sera alzerà lo sguardo e vedrà il suo passato. San Siro, il suo primo stadio italiano. L'Inter, la squadra che lo ha portato in Serie A e poi ha deciso di non riscattarlo: non ...

Serie A - ufficiale la variazione del match Torino-Juve : lo stadio scelto per Atalanta-Genoa e Atalanta-Sassuolo : Mancava solo l’ufficialità che è prontamente arrivata, attraverso un comunicato la Lega Serie A ha confermato di aver anticipato il derby di campionato tra Torino e Juventus dopo le continue lamentele del club granata. La gara era inizialmente prevista per il 70° anniversario della tragedia di Superga che colpì la mitica squadra granata degli anni Quaranta. Venerdì 3 maggio 2019 ore 20.30 JUVENTUS – TORINO (anziché sabato 4 maggio ...

Kovacic-Juventus - scelto il nuovo regista : il retroscena : KOVACIC JUVENTUS- Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni di mercato e secondo quanto riportato dai colleghi inglesi, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Kovavic, centrocampista croato attualmente in forza al Chelsea. L’ex Inter, chiuso da Jorginho, potrebbe decidere di lasciare Londra e sposare un nuovo progetto. La Juve osserva attentamente. Qualità, piedi […] More

Ruben Dias-Juventus - Paratici ha scelto il nuovo centrale di difesa : Ruben DIAS JUVENTUS- La Juventus si prepara a mettere le mani sul prossimo futuro, in particolar modo su un nuovo centrale difensivo. L’addio al calcio giocato di Barzagli, la mancata conferma di Caceres, e i continui acciacchi di Chiellini, starebbe spingendo la società bianconera a puntare forte su un nuovo centrale difensivo. Il primo obiettivo […] More

Joao Felix-Juventus - Paratici ha scelto il portoghese : incontro con Mendes : Joao FELIX JUVENTUS- Come trapelato nelle ultime ore, e come evidenziato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto della bilancia un’offerta monstre per Joao Felix. Un affondo reale e concreto che Paratici proverà a mettere in atto già nelle prossime settimane. Pronto l’incontro con Mendes, procuratore del giocatore, per […] More

Ajax-Juventus formazioni - le ultimissime : Allegri ha scelto gli 11 titolari : Ajax-Juventus formazioni – Sale l’adrenalina per la notte di Champions League. Stasera le stelle della Juventus brilleranno in terra olandese, dove l’Ajax proverà a spegnere il sogno europeo dei bianconeri. Alle prese con diverse assenze pesanti (vedi Chiellini ed Emre Can), Massimiliano Allegri sembra aver sciolto gli ultimi dubbi di formazione. In attacco spazio a Cristiano Ronaldo, che tornerà da titolare dopo aver saltato ...

Juve - Allegri : 'Ronaldo gioca - salvo sorprese. Scelto il sostituto di Chiellini' : Prima di parlare in conferenza stampa, l'allenatore della Juve Allegri ha parlato a Sky Sport : 'Ragionamenti tra andata e ritorno? Visto com'è andata a Madrid, meglio pensare alla prima gara. Dovremo giocare una partita offensiva, coraggiosa, non si può pensare di venire via senza fare ...