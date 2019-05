La incontra | la corteggia | poi le violenze | uomo arrestato nelle Marche per stalking 

agi

(Di lunedì 20 maggio 2019)fisiche e sessuali, umiliazioni sul web, ricatti e percosse: con queste accuse le forze dell'ordine hannounche avrebbe trasformato in un inferno la vita dell'amante già poco dopo averla conosciuta. L', un quarantenne marchigiano con precedenti penali sempre per stalking, avevato la vittima, già spostata e con un figlio, mentre questa si trovava in un momento difficile della vita. Le sue attenzioni avevano fatto breccia, ma già dal maggio dello scorso anno, dopo pochi mesi di appuntamenti segreti, lui cominciava a dimostrarsi fortemente geloso, ossessivo e violento. Lei, per due volte, si era rtrovata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso per lesubite, e due volte è stata violentata dopo essersi rifiutata di avere rapporti sessuali con lui. Psicologicamente stremata, nel gennaio ha quindi trovato il ...

