La forza di Mertens che ha convinto Ancelotti con il lavoro e con i gol

(Di lunedì 20 maggio 2019) Dries si è rimesso in discussione, ha superato i momenti di difficoltà e di incomprensione, e ha lavorato per adeguarsi al nuovo tipo di calcio. Chapeau Ilpaga sempre. E vale, ovviamente, anche per Dries. Perché è con ilche l’attaccante belga del Napoli si è imposto e haCarlo. Dries ha dato prova, anzi ha confermato, di essere un grande professionista e una persona intelligente. L’addio di Sarri e l’arrivo digli avevanfatto perdere la pole positione nell’attacco del Napoli. Non era più considerato un calciatore indispensabile, anch se il tecnico emiliano ne ha sempre riconosciuto le qualtà.ha anche sofferto. Sarri lo aveva trasformato in centravanti, gli aveva rivoluzionato – in positivo – la vita. Dries non ha mai negato di avvertire la mancanza dell’ex tecnico. Ha anche ...

